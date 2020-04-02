Коронавирус в Европе: Еврокомиссия извинилась перед Италией за отсутствие солидарности

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен извинилась перед Италией за отсутствие солидарности со стороны Евросоюза в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает Reuters.

В своем письме, опубликованном в итальянской газете La Repubblica, Урсула фон дер Ляйен отметила, что слишком много стран Евросоюза изначально сосредоточились на собственных проблемах.

"Они не осознавали, что мы можем победить эту пандемию только вместе, как Союз. Это было неправильно, и этого можно было избежать", – написала Фон дер Ляйен, добавив, что "сегодня Европа объединяется с Италией".

Глава Еврокомиссии также пообещала помочь Италии преодолеть экономический кризис. По ее словам, Евросоюз выделит более 100 млрд евро для помощи странам, которые наиболее пострадали от пандемии, и Италия находится в приоритете.

Она добавила, что хочет быть уверенной, что каждое Евро из бюджета ЕС должно быть потрачено на борьбу с коронавирусом.

Итальянские политики неоднократно выражали обеспокоенность отсутствием должной реакции со стороны ЕС. Крайне правая итальянская партия "Северная Лига" даже инициировала вопрос о пересмотре постоянного членства Италии в Евросоюзе.

Как ранее сообщал Фокус:

Глава Службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли заявил, что вспышка коронавируса в Италии достигла пика.