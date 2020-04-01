Зеленский предложил временно отправить врачей в Италию
2020-04-01 14:16:00
Итальянская сторона обратилась к Украине с просьбой помочь бригадами врачей
Президент Украины Владимир Зеленский предлагает отправить в Италию, в которой ежедневно умирают сотни инфицированных коронавирусом, бригаду украинских медиков.
Об этом говорится в сообщении на сайте президента по итогам селекторного совещания.
В частности, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что итальянская сторона обратилась к Украине с просьбой помочь с бригадами врачей. Некоторые страны, по его словам, уже предоставили итальянцам такую поддержку.
"Было бы хорошо предоставить Италии бригаду из нескольких наших специалистов, скажем анестезиологов, до того, как у нас наступит пик болезни. Тогда они вернутся с неоценимым опытом борьбы с пандемией. Однако мы должны обеспечить их полную безопасность и лучшие условия работы в Италии", – подчеркнул Зеленский.
Кроме того, Аваков также предложил помочь Италии, предоставив спирт для медицинских нужд.
По состоянию на 1 апреля в Италии более 105 тысяч зараженных и более 12 тысяч умерших от коронавируса.
Как ранее сообщал Фокус:
- В итальянской провинции Феррара (одноименный город и прилегающие к нему территорий) зарегистрировано крайне низкое количество инфицированных коронавирусом. При этом она находится в центре эпидемии в стране.
- По состоянию на утро 1 апреля количество заболевших коронавирусом по всему миру превысило 850 тысяч человек, скончались свыше 42 тысяч.