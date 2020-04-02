Из-за коронавируса демократы США отложили избрание соперника Трампа на выборах

Из-за продолжающейся пандемии коронавируса Демократическая партия США отложила съезд, на котором должен быть назван кандидат на пост президента. Об этом сообщает CNBC.

"В нынешней обстановке неопределенности мы полагаем, что самый разумный подход заключается в том, чтобы заручиться дополнительным временем и последить за развитием ситуации для того, чтобы мы смогли безопасно и успешно провести съезд", – заявили Демократической партии.

Мероприятие перенесли с июля на август. Теперь оно должно начаться 17 августа в Милуоки, штат Висконсин, и продлиться неделю.

Издание отмечает, что такое решение было принято после того, как основной кандидат на выдвижение Джо Байден сказал, что в нынешней ситуации трудно представить, что съезд состоится в запланированное время.

К тому же, из-за пандемии коронавируса многие штаты отложили проведение праймериз ( внутрипартийных выборов).

В предвыборной гонке Байден значительно опережает своего оппонента сенатора Берни Сандерса по количеству делегатов.

Республиканский съезд по выдвижению кандидата в президенты запланирован на 24-27 августа. Ни у кого не вызывает сомнений, что президент Дональд Трамп снова станет кандидатом от республиканцев на ноябрьских выборах.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее Джо Байден призывал своих однопартийцев не отменять намеченный на июль национальный съезд, несмотря на пандемию коронавируса.