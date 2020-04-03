Статистика коронавируса на 3 апреля: за сутки число зараженных увеличилось на 80 тысяч
В мире по состоянию на 3 апреля зарегистрирован 1 016 128 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. За сутки количество зараженных увеличилось почти на 80 тысяч.
Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса.
В частности, в настоящее время 211 615 человек выздоровели от болезни, умерло 53 146 человек.
Больше всего случаев заражения зафиксировано в США − 244 678, на втором месте Италия − 115 242, в Испании − 112 065, в Германии − 84 794, в Китае − 82 413, Франции − 59 929, Иране − 50 468.
В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрирован 31 новый случай заражения коронавирусом, 29 − у людей, прибывших из-за рубежа, два (провинции Ляонин и Гуандун) − внутри страны.
За сутки в стране из ранее зараженных коронавирусом скончались четыре человека, все в провинции Хубэй
Кроме того, власти Китая объявили 4 апреля днем общенационального траура по жертвам эпидемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.
Госсовет КНР принял решение объявить 4 апреля траур по жертвам пандемии, а также медикам, пожертвовавшим своей жизнью ради спасения людей. В субботу в стране приспустят флаги, в том числе на территории иностранных дипмиссий. Все развлекательные общественные мероприятия отменены.
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на утро 1 апреля количество заболевших коронавирусом по всему миру превысило 850 тысяч человек, скончались свыше 42 тысяч.
- По состоянию на утро 2 апреля в мире было зарегистрировано 937 170 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, скончались свыше 47 тысяч больных.
- По данным МОЗ, по состоянию на 22:00 2 апреля в Украине было 897 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего в стране зафиксировано 22 летальных исхода от коронавируса. 19 человек уже выздоровели.