Статистика коронавируса на 3 апреля: за сутки число зараженных увеличилось на 80 тысяч

Больше всего случаев заражения зафиксировано в США − 244 678

В мире по состоянию на 3 апреля зарегистрирован 1 016 128 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. За сутки количество зараженных увеличилось почти на 80 тысяч.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса.

В частности, в настоящее время 211 615 человек выздоровели от болезни, умерло 53 146 человек.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в США − 244 678, на втором месте Италия − 115 242, в Испании − 112 065, в Германии − 84 794, в Китае − 82 413, Франции − 59 929, Иране − 50 468.

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрирован 31 новый случай заражения коронавирусом, 29 − у людей, прибывших из-за рубежа, два (провинции Ляонин и Гуандун) − внутри страны.

За сутки в стране из ранее зараженных коронавирусом скончались четыре человека, все в провинции Хубэй

Кроме того, власти Китая объявили 4 апреля днем общенационального траура по жертвам эпидемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

Госсовет КНР принял решение объявить 4 апреля траур по жертвам пандемии, а также медикам, пожертвовавшим своей жизнью ради спасения людей. В субботу в стране приспустят флаги, в том числе на территории иностранных дипмиссий. Все развлекательные общественные мероприятия отменены.

Как ранее сообщал Фокус: