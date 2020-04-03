В ООН приняли резолюцию глобальной солидарности в борьбе с коронавирусом
Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию глобальной солидарности в борьбе против распространения коронавируса.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на спикера Постоянного представительства Украины при ООН Олега Николенко.
Отмечается, что инициаторами данной резолюции выступили Гана, Индонезия, Лихтенштейн, Норвегия, Сингапур и Швейцария, а соавторами - 188 государств, в том числе Украина.
"Украина поддержала резолюцию, которая подтверждает международное единство и признает центральную роль ООН в координации глобальных действий против распространения COVID-19", − отметил дипломат.
Он добавил, что украинская сторона приветствовала призыв генсека ООН приложить максимум усилий для ослабления отрицательных социальных и экономических последствий пандемии коронавируса.
Принятая резолюция, в частности, подтверждает приверженность международному сотрудничеству и центральной роли ООН в глобальном ответе на пандемию. В ней подчеркивается необходимость соблюдения всех прав человека, предотвращения дискриминации и ксенофобии. Кроме того, документ призывает международное сообщество делиться информацией, научными знаниями и достижениями для борьбы с коронавирусом.
Стоит отметить, что 2 апреля состоялся телефонный разговор президента Владимира Зеленского с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем.
Пресс-служба украинского президента сообщила, что в рамках глобального плана гуманитарного реагирования ООН, который направлен на оказание помощи по противодействию COVID-19, Украина рассчитывает получить 165 миллионов долларов.
Как ранее сообщал Фокус:
- В конце марта генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил, что организация запускает глобальный план по гуманитарному реагированию на $2 млрд, чтобы спонсировать борьбу с COVID-19 в беднейших странах мира.
- Также Гутерриш призвал лидеров G20 в условиях пандемии коронавируса отменить международные режимы санкций, которые, по его словам, ослабляют глобальные усилия по сдерживанию распространения коронавируса.
- В мире по состоянию на 3 апреля зарегистрирован 1 016 128 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.