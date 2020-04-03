В ООН приняли резолюцию глобальной солидарности в борьбе с коронавирусом

Соавтором резолюции выступила Украина

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию глобальной солидарности в борьбе против распространения коронавируса.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на спикера Постоянного представительства Украины при ООН Олега Николенко.

Отмечается, что инициаторами данной резолюции выступили Гана, Индонезия, Лихтенштейн, Норвегия, Сингапур и Швейцария, а соавторами - 188 государств, в том числе Украина.

"Украина поддержала резолюцию, которая подтверждает международное единство и признает центральную роль ООН в координации глобальных действий против распространения COVID-19", − отметил дипломат.

Он добавил, что украинская сторона приветствовала призыв генсека ООН приложить максимум усилий для ослабления отрицательных социальных и экономических последствий пандемии коронавируса.

Принятая резолюция, в частности, подтверждает приверженность международному сотрудничеству и центральной роли ООН в глобальном ответе на пандемию. В ней подчеркивается необходимость соблюдения всех прав человека, предотвращения дискриминации и ксенофобии. Кроме того, документ призывает международное сообщество делиться информацией, научными знаниями и достижениями для борьбы с коронавирусом.

Стоит отметить, что 2 апреля состоялся телефонный разговор президента Владимира Зеленского с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем.

Пресс-служба украинского президента сообщила, что в рамках глобального плана гуманитарного реагирования ООН, который направлен на оказание помощи по противодействию COVID-19, Украина рассчитывает получить 165 миллионов долларов.

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