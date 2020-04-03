Плясавшая с Путиным на свадьбе экс-глава МИД Австрии избила мужа и обвинила его в насилии
Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, на свадьбу которой приехал президент РФ Владимир Путин, обвинила своего супруга в домашнем насилии. Об этом сообщает Oe24.
Отмечается, что дипломат написала заявление в полицию на своего мужа, бизнесмена Вольфганга Майлингера. Она утверждает, во время ссоры она первой несколько раз слегка ударила его по груди, а в ответ на это мужчина дал две пощечины.
Майлингер настаивает, что не хотел бить Кнайсль, а только пытался ее успокоить. Он также рассказал, что экс-министр была напряжена из-за кризиса с коронавирусом. Полицейские запретили находиться им в одном доме и отобрали у него ружье.
Как ранее сообщал Фокус:
- 18 августа 2018 года Владимир Путин по дороге в Берлин на встречу с Ангелой Меркель посетил свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера. Российский президент пробыл на свадьбе около часа, но за это время успел станцевать с невестой.
- Ранее Кнайсль пожаловалась на то, что антироссийские санкции сильно отражаются на экономике Австрии и добавила, что экспорт Австрии в Россию сократился на треть из-за санкционной политики.
- Глава МИД Австрии Карин Кнайсль в конце 2018 года отменила визит в Россию после задержания полковника австрийской армии за шпионаж в пользу РФ.