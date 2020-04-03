Плясавшая с Путиным на свадьбе экс-глава МИД Австрии избила мужа и обвинила его в насилии

Дипломат написала заявление в полицию на своего мужа

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, на свадьбу которой приехал президент РФ Владимир Путин, обвинила своего супруга в домашнем насилии. Об этом сообщает Oe24.

Отмечается, что дипломат написала заявление в полицию на своего мужа, бизнесмена Вольфганга Майлингера. Она утверждает, во время ссоры она первой несколько раз слегка ударила его по груди, а в ответ на это мужчина дал две пощечины.

Майлингер настаивает, что не хотел бить Кнайсль, а только пытался ее успокоить. Он также рассказал, что экс-министр была напряжена из-за кризиса с коронавирусом. Полицейские запретили находиться им в одном доме и отобрали у него ружье.

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