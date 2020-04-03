"Обувный король" Серджио Росси умер от коронавируса
В Италии скончался от коронавируса дизайнер и основатель одноименного люксового бренда обуви Серджио Росси. Ему было 84 года, пишет Vogue.
Росси ушел из жизни в четверг, 2 апреля, в итальянском городе Чезена. До этого он был госпитализирован. Состояние дизайнера долгое время оставалось стабильным, а накануне - резко ухудшилось.
Серджио Росси негласно называли "обувным королем". Он основал компанию по пошиву женской обуви Sergio Rossi в 1951 году, которая со временем начала ассоциироваться с великолепным качеством и классическим женственным дизайном.
Серджио потомственный сапожник, отец которого был популярен в итальянском городе Романья. Все азы сапожного дела Росси получил еще в юношестве, когда помогал отцу.
Росси сотрудничал с модными домами Versace, Dolce & Gabbana, Azzedine Alaïa.
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