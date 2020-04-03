В Германии приезжие проститутки оказались на улице из-за коронавируса

На время карантина в Германии закрылись публичные дома, а тысячи иностранных секс-работниц оказались на улице и без денег.

Об этом пишет Reuters.

Многим все же удалось выехать из страны до закрытия границ, но около 3-4% остались бездомными.

"Они приехали сюда только за тем, чтобы заработать денег. А теперь они живут либо у своих друзей, либо прямо на улице. Некоторым повезло – они сейчас живут в борделях", – говорят в Ассоциации поставщиков секс-услуг.

Есть и те, кто на свой страх и риск продолжают работать на улицах во время карантина.

По данным ассоциации, в Германии работают от 100 до 200 тысяч проституток, и 80% из них приехали из других стран, преимущественно из Болгарии, Румынии, Польши и Украины.

Проституцию в Германии официально разрешили еще в 2002 году. Этот бизнес часто контролируется организованными группировками.

Секс-работники в ФРГ – самозанятые и платят налоги. Тем не менее, оказание сексуальных услуг по-прежнему является общественно порицаемой сферой деятельности.

Как ранее сообщал Фокус:

В Германии приняли решение еще более ужесточить карантинные меры из-за эпидемии коронавируса. Основной пункт – больше двух человек не собираться.