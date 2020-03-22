В Германии ужесточили карантин: Больше двух – не собираться

Исключение сделано лишь для членов семьи

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонную конференцию с премьер-министрами немецких федеральных земель, в ходе которой было принято решение еще более ужесточить карантинные меры из-за эпидемии коронавируса. Основной пункт – больше двух человек не собираться.

Об этом сообщает DW.

Как отмечает издание, данное требование касается всех. Исключение сделано лишь для членов семьи, а также людей, живущих единым домашним хозяйством.

В числе других требований – соблюдение гражданами дистанции друг с другом не менее 1,5 метра в общественных местах, закрытие гастрономических предприятий, а также парикмахерских и косметических студий.

По-прежнему разрешаются поездки на работу или для того, чтобы оказать помощь другим людям. Можно также заниматься физическими упражнениями на свежем воздухе.

Соблюдение ограничений будут контролироваться административными органами и полицией. В некоторых случаях нарушения будут наказываться штрафами вплоть до 25 тысяч евро.

Новые правила будут действовать в течение ближайших двух недель.

Как ранее сообщал Фокус:

Канцлер ФРГ Ангела Меркель предупредила сограждан, что новым коронавирусом могут заболеть до 70% населения.

Президент института Роберта Коха Лотар Вилер заявил, что пандемия коронавируса SARS-CoV-2 может продлиться два года, инфекция будет распространяться волнами.