Главный врач Шотландии попалась на нарушении своих же советов по соблюдению карантина

Главный санитарный врач Шотландии Кэтрин Калдервуд получила официальное предупреждение от полиции за нарушение правил карантина, после того, как ее заметили гуляющей со своей собакой в парке прибережного городка Эрсферри. Об этом сообщает The Guardian.

Журналисты выяснили, что в последние 10 дней она дважды посещала свой загородный дом, в том числе и на этих выходных, несмотря на неоднократные предупреждения о том, что поездки без веских причин несут риск для жизни.

Колдервуд была вынуждена принести публичные извинения.

"Я сделала фундаментальную ошибку и не могу ее оправдать. Я могу только извиниться и безоговорочно извиняюсь", – сказала она.

Еще накануне, выступая по телевидению, Калдервуд призывала граждан "оставаться дома, чтобы спасти жизни".

В свою очередь, Калдервуд заявила, что признавая свою ошибку, она не будет покидать должность.

"Мой поступок не может быть оправдан. Я не последовала совету, который давала другим. Но я должна продолжить свою работу, чтобы поддержать медработников в борьбе с коронавирусом", – сказала она.

В полиции же пока ограничились официальным предупреждениме Калдервуд.

"Юридические инструкции о запрещении покидать свой дом без уважительной причины применимы ко всем", – сказали в полиции Шотландии.

Кэтрин Калдервуд на прогулке во время карантина

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