Скончались почти 70 тыс. человек. Статистика пандемии коронавируса в мире на 6 апреля

За сутки 5 апреля подтвердили заражение коронавирусом у 71 418 человек. Накануне прирост составил 84,8 тыс., днем ранее – 101,5 тыс. Такие данные приводит Worldometers.

На утро 6 апреля в мире было зафиксировано 1 274 022 случаев заболевания, 69 464 человека умерли, 264 807 – выздоровели.

Случаи заболевания зафиксированы в 208 странах и территориях. Сейчас больше всего подтверждено случаев заражения в США (336 тыс.). В числе антилидеров по этому показателю и страны Европы (Испания,Италия, Германия и Франция).

Статистика коронавируса по топ-10 странам (данные о новых случаях приведены с начала текущих суток)

Как ранее сообщал Фокус: