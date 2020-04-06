В Китае становится все больше бессимптомных случаев коронавируса

За минувшие сутки в Китае было зафиксировано 78 новых бессимптомных случаев в сравнении с 47 подобными случаями днем ранее. Об этом сообщает Reuters.

В последние недели бессимптомные случаи и завезенные из-за границы стали основной проблемой Китая.

Местные органы здравоохранения сообщают, что в провинции Хубэй находится большая часть зафиксированных бессимптомных случаев, которых в целом по Китаю насчитывается 705.

Рост числа бессимптомных случаев вызывает серьезное беспокойство, так как столица вышеупомянутой провинции Ухань готовится разблокировать город 8 апреля. Еще в конце прошлого месяца Хубэй начал постепенно ослаблять ограничения на поездки, что является частью более широких усилий Китая по восстановлению экономики, даже не смотря на угрозу второй волны эпидемии.

По данным агентства Синьхуа, в Ухани из-за новых случаев коронавируса был аннулирован статус "без эпидемии" для 45 жилых районов. Данный статус позволяет людям, живущим в этих районах, покидать свои дома на два часа по очереди.

Также были зафиксированы 38 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами у тех, кто въехал в Китай из-за границы. По словам правительства, 20 инфицированных человек прибыли в северо-восточную провинцию Хэйлунцзян из соседней России. Все они были гражданами Китая, вылетевшими из Москвы.

Другими источниками новых случаев заражения являются китайские студенты, которых насчитывается около 1,6 млн. Они учатся за границей и пытаются вернуться домой после того, как Пекин значительно сократил международные рейсы в страну.

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