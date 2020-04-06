Незваные гости: в ЮАР арестовали всех, кто пришел на свадьбу, нарушив правила карантина

В ЮАР на свадебную церемонию в провинции Квазулу-Натал явились солдаты и арестовали всех присутствующих за нарушение правил карантина. Об этом пишет Daily Mail.

Сейчас в ЮАР идет вторая неделя карантина, по официальным данным – в стране 11 умерших от коронавируса и 1600 заболевших. Массовые сборища запрещены. И свадьбы в том числе.

Поэтому, когда Джабулани Зулу, 48 лет и Номтхандазо Мхизе, 38 лет уже стояли перед алтарем и говорили свадебные клятвы, на церемонию явилась целая армия в масках и с оружием.

Были арестованы жених с невестой, пастор и сорок гостей. Как оказалось, о свадьбе сообщил "бдительный гражданин".

Впрочем, как сообщили в местных новостях, молодоженов освободили после уплаты штрафа.

Теперь, всем нарушившим карантин предстоит серьезная беседа с представителями власти, а потом и суд, который решит, какое наказание они понесут за нарушение карантина. В полиции уже заявили, что "люди идут на риск, не осознавая серьезности этого заболевания".

Как ранее писал Фокус:

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал действия полицейских, которые избили местного жителя за нарушение режима самоизоляции. Руководитель Чечни, комментируя произошедшее, сказал, что пострадавший от полицейских несколько раз нарушил режим карантина.