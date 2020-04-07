Поле боя и военные учения: названы финалисты конкурса лучших милитари-снимков

В США выбрали победителей конкурса военной фотографии " MVA-2019". Принимались снимки со всего мира, сделанные военными на поле боя, на учениях, или на военных базах. Оценивали фотографии настоящие профессионалы в своем деле. Среди них - Джереми Локк, фотокорреспондент CNN и TIME, семь раз получавший "титул" военный фотограф года. И Стейси Пирсолл, фотокорреспондент и основатель проекта "Портрет ветерана". Конкурс был основан в 2018 году. Принимают участие в нем военнослужащие со всего мира.

Больше всего наград по итогам конкурса собрал Крис Хиббен, сержант-техник ВВС США. Он, кроме прочего, принимал участие в военных операциях в Восточной Африке. Всего на конкурс было прислано около двух тысяч снимков.

Учения на авиабазе Дэвис-Монтан, штат Аризона: спасательная операция Razor's Edge

Победитель в категории "Портрет"

Второе место в категории "документальное фото с передовой"

Победитель в категории "документальное фото с учений"

Второе место в номинации "документальное фото с учений": сапер учится обезвреживать бомбу

Второе место в номинации "Портрет"

Второе место в номинации "Иллюстрация": вид из кабины пилотов военного самолета

Учения на на авиабазе Дэвис-Монтан, штат Аризона

Второе место в номинации "Детали": солдат ВМС США обнимает свою дочь после возвращения домой

Победитель в категории "Живопись"

Второе место в категории "Спорт"

Победитель в категории "Детали": Старший главный специалист по логистике Трэвис Мензи пытается скрыть слезы во время церемонии выхода на пенсию в штаб-квартире ВМС округа Сент-Луис

Победитель в номинации "Новости": капрал Джерри Гаррисон наконец вернулся домой. Капрал считался пропавшим без вести 70 лет, после того как его самолет был подбит и упал у берегов Кореи.

Второе место в категории "Детали"

Солдат ВВС США во время военных учений. Фото сделано на базе курсантской академии ВВС США

Как ранее писал Фокус:

Уникальный снимок, ради которого фотографу пришлось распластаться на полу лондонской подземки, выиграл конкурс фотографий дикой природы, организованный Музеем естественной истории. Всего на конкурс было прислано 48 тысяч снимков. В топ фаворитов вошло всего 25.