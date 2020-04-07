Поле боя и военные учения: названы финалисты конкурса лучших милитари-снимков
2020-04-07 10:30:33
Больше всего наград собрал сержант ВВС США. Его работы победили сразу в нескольких категориях
В США выбрали победителей конкурса военной фотографии " MVA-2019". Принимались снимки со всего мира, сделанные военными на поле боя, на учениях, или на военных базах. Оценивали фотографии настоящие профессионалы в своем деле. Среди них - Джереми Локк, фотокорреспондент CNN и TIME, семь раз получавший "титул" военный фотограф года. И Стейси Пирсолл, фотокорреспондент и основатель проекта "Портрет ветерана". Конкурс был основан в 2018 году. Принимают участие в нем военнослужащие со всего мира.
Больше всего наград по итогам конкурса собрал Крис Хиббен, сержант-техник ВВС США. Он, кроме прочего, принимал участие в военных операциях в Восточной Африке. Всего на конкурс было прислано около двух тысяч снимков.
Учения на авиабазе Дэвис-Монтан, штат Аризона: спасательная операция Razor's Edge
Победитель в категории "Портрет"
Второе место в категории "документальное фото с передовой"
Победитель в категории "документальное фото с учений"
Второе место в номинации "документальное фото с учений": сапер учится обезвреживать бомбу
Второе место в номинации "Портрет"
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Учения на на авиабазе Дэвис-Монтан, штат Аризона
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Победитель в категории "Живопись"
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Победитель в номинации "Новости": капрал Джерри Гаррисон наконец вернулся домой. Капрал считался пропавшим без вести 70 лет, после того как его самолет был подбит и упал у берегов Кореи.
Второе место в категории "Детали"
Солдат ВВС США во время военных учений. Фото сделано на базе курсантской академии ВВС США
Как ранее писал Фокус:
- Уникальный снимок, ради которого фотографу пришлось распластаться на полу лондонской подземки, выиграл конкурс фотографий дикой природы, организованный Музеем естественной истории. Всего на конкурс было прислано 48 тысяч снимков. В топ фаворитов вошло всего 25.
- Актеры из фильма "Маленькие женщины", который номинирован на "Оскар" в этом году, получили фотопортреты в духе эпохи, описываемой в фильме. Фотограф Уилсон Уэбб сделал коллодионные снимки, используя аутентичный фотоаппарат XIX века.