В Японии заразились коронавирусом 18 врачей-стажеров – устроили вечеринку во время карантина

В Японии у 18-ти врачей-стажеров больницы университета Кейо обнаружен коронавирус, сообщила The Japan Times. Почти все они были участниками вечеринки, где было около 40 стажеров.

"Это недопустимый поступок для людей, занимающихся медицинским обслуживанием, которые должны защищать пациентов. Я приношу свои глубокие извинения", – заявил Юко Китагава, глава больницы.

Все 99 врачей-стажеров больницы получили приказ остаться дома на две недели.

Сегодня, 7 апреля, премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил чрезвычайное положение (ЧП) в Токио, Осаке и еще пяти префектурах. Режим ЧП начнет действовать 8 апреля и продлится 30 дней. Он позволит губернаторам префектур принять более решительные превентивные меры, от убеждения граждан оставаться дома до ограничения работы школ и других объектов. Сообщается, что вводимые меры не приведут к блокировкам в масштабах, наблюдаемых в других странах, таких как Китай или Франция. Причина этого в том, что японский закон, на основании которого вводится ЧП, содержит много ограничений.

После самого большого ежедневного прироста в 143 случая в воскресенье, 5 апреля, в Токио были подтверждены 83 случая в понедельник. В столице Японии с населением около 14 миллионов человек на сегодняшний день зарегистрировано 1116 случаев, что является крупнейшим показателем среди 47 префектур страны.

Ранее Япония ужесточила правила въезда. В частности, все прибывшие в страну должны пройти 14-дневный "добровольный" карантин.

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