Экс-президент Эквадора заочно осужден на 8 лет за коррупцию

Суд заочно приговорил бывшего президента Эквадора Рафаэля Корреа к восьми годам тюрьмы по делу о коррупции, известному как дело о взяточничестве в 2012–2016 годах. Об этом сообщила газета El Universo. Он руководил страной с 2007 по 2017 год. Также суд запретил Корреа занимать выборные должности в течение 25 лет. Аналогичное наказание назначено и бывшему вице-президенту Хорхе Гласу. Также осуждены ряд других топ-чиновников и советников, а также десять бизнесменов, которые давали взятки.

По версии прокуратуры, экс-президент был автором преступной схемы. Благодаря ей он получил от предпринимателей более $7,5 млн на финансирование избирательных кампаний в обмен на государственные контракты. Суд решил, что бывший президент знал о "ненадлежащих взносах".

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Это дело началось после того, как на портале Mil Hojas было опубликовано расследование "Odebrecht и другие транснациональные корпорации, назначающие президента в Эквадоре". (Odebrecht S.A. – бразильский конгломерат, работающий в сферах машиностроения, строительства, химической и нефтехимической промышленности).

Бывший президент Эквадора сейчас живет в Бельгии, он отрицает все обвинения. По его мнению, уголовное преследование носит политический характер. "Все это ложь. Ничего не доказано. Это все проплаченные судьи", – написал он в Twitter.

Рафаэль Корреа является лидером оппозиционной партии "Политическое движение за гражданскую революцию". Он ранее не исключал, что будет избираться в парламент или на пост вице-президента на следующих выборах.

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