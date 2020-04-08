Из-за коронавируса Трамп обеднел на $1 млрд, а владелец Zoom вошел в список Forbes

Президент США Дональд Трамп за прошлый месяц потерял 1 млрд долларов своего, так как из-за коронавируса были закрыты офисы, торговые центры, отели и поля для гольфа, которыми он владеет. Об этом сообщает Forbes.

Согласно ежегодному рейтингу миллиардеров, состояние президента США сократилось с 3,1 млрд долларов на 1 марта до 2,1 млрд долларов, по состоянию на 18 марта. На этот период пришелся разгар паники на фондовых рынках, вызванных пандемией коронавируса.

Вызванные пандемией коллапс на мировых фондовых рынках привел к тому, что 267 самых богатых людей мира потеряли свой статус миллиардеров в 34-м ежегодном рейтинге Forbes. На данный момент в мире насчитывается 2095 долларовых миллиардеров.

Среди тех, кто за последнее время вступил в клуб миллиардеров по версии Forbes – Эрик Юань, который является основателем приложения для видеоконференций под названием Zoom. По оценкам журнала, состояние Юаня теперь составляет 5,5 млрд долларов, ему принадлежит 20% акций Zoom.

Дело в том, что приложение стало чрезвычайно популярным во время карантина, когда люди во всем мире начали его использовать, чтобы поддерживать связь друг с другом.

Основатель и главный исполнительный директор Amazon Джефф Безос третий год подряд удерживает свой статус самого богатого человека в мире с состоянием в размере 113 млрд долларов, против 131 млрд долларов в прошлом году. Акции Amazon смогли частично восстановиться после падения на фондовом рынке, так как большинство услуг компании все еще предоставляются, несмотря на блокировку.

Большая часть состояния Трампа происходит от его недвижимости. Его империя Trump Organization, которой управляют его сыновья, включает в себя Trump Tower на Манхэттене, резиденция Mar-a-Lago во Флориде, которую Трамп называет своим "зимним Белым домом". Есть также более десятка отелей и полей для гольфа, таких как Trump International Hotel в Лас-Вегасе и Trump International Golf Links в Абердиншире, Шотландия.

Из-за коронавируса большая часть недвижимости Трампа оказалась закрытой.

По данным Washington Post, Trump Organization закрыла 11 своих объектов по всему миру. Те, что все еще остаются открытыми, предоставляют минимальный объем услуг. Около 1500 сотрудников компании были уволены или отправлены в неоплачиваемый отпуск.

Согласно предыдущим финансовым отчетам президента США, закрытые теперь объекты приносили его империи около 650 тыс. долларов в день.

Trump Organization на прошлой неделе запросила у округа Палм-Бич руководство о том, может ли компания не платить ежемесячную аренду за арендуемую землю для 27-луночного гольф-клуба. Представители Трампа также обратились к Deutsche Bank, крупнейшему кредитору компании, попросив отсрочки платежей по некоторым кредитам.

В список Forbes также попали и украинцы. Так, состояние украинского миллиардера Рината Ахметова за год сократилось с $6 млрд до $2,4 млрд. В рейтинге миллиардеров Ахметов опустился с 272 места на 875-е.

Вторым среди украинцев стал владелец "Интерпайпа" Виктор Пинчук. За год его состояние уменьшилось примерно на $100 млн — с $1,4 млрд до $1,3 млрд. Он опустился в рейтинге с 1605-го на 1613-е место.

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