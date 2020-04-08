ВОЗ назвала прогресс Европы в борьбе с COVID-19 "чрезвычайно хрупким"

Глава ВОЗ в Европе Ханс Анри Клюге заявил, что прогресс, которого удалось достигнуть Европе в борьбе с коронавирусом, является "чрезвычайно хрупким". Об этом сообщает The Guardian.

"Считать, что мы приближаемся к конечной точке, крайне опасно. Вирус не оставляет места для ошибок или самоуспокоения. Любое изменение в нашей стратегии реагирования, ослабление карантина или меры социального дистанцирования требуют очень тщательного рассмотрения", – говорит Клюге.

Когда число смертельных случаев в Италии и Испании только начало выравниваться, "не время" для смягчения мер, отметил Клюге.

На данный момент 7 из 10 наиболее пострадавших стран, расположены в Европе, где на сегодняшний день подтверждены 687 236 коронавируса и 52 824 летальных случая.

Так, Испания сообщила о 757 смертельных случаях за последние 24 часа, что немного больше, чем 743 смертельных случая, зарегистрированных днем ранее.

По данным испанского министерства здравоохранения, в настоящее время в стране погибли 14 555 человек, а 146 690 человек дали положительный результат.

Глава ведомства заявил, что на этой неделе ежедневный прирост смертности вырос на 5%, в сравнении с 9% на прошлой неделе.

"Мы достигли пика кривой, и сейчас находимся в фазе замедления", – заявил министр Сальвадор Илья в парламенте.

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