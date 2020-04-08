В США арестовали мужчину за драку с матерью из-за рулона туалетной бумаги

В Санта-Кларите, Калифорния, 26-летнего мужчину арестовали за то, что он кинулся на мать с кулаками. Причиной послужил ее отказ выдать ему рулон туалетной бумаги. Об этом пишет 10news.

Полицию вызвали в три часа ночи. Адриан Ян обвинил свою мать в том, что она спрятала все запасы туалетной бумаги и отказалась выдать ему очередной рулон.

В свою очередь женщина подтвердила это, заявив, что ее сын использует слишком много бумаги, а она, с недавних пор, стала дефицитным товаром. И в магазине ее больше нельзя купить свободно. Да и из дома из-за пандемии коронавируса выходить не рекомендуется.

Пустые полки в супермаркете Калифорнии/Фото: nbclosangeles

Мать и сын поругались, а потом в ход пошли кулаки. Соседи вызвали полицию. Пострадавшая отказалась ехать в больницу, а драчуна Адриана арестовали.

Шериф Ширли Миллер заявила, что сейчас в офис шерифа постоянно поступают подобные сообщения и отмечает всплеск домашнего насилия. "Этого следовало ожидать, это происходит везде", - отмечает Миллер. Люди находятся на вынужденном карантине из-за коронавируса дома круглосуточно с членами всей своей семьи и не все, как оказалось, способны на это.

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Двух женщин из города Франкфурт-на-Одере в регионе Бранденбург, Германия, признали виновными в пяти покушениях на убийство их любовника. Женщин приговорили к четырем годам тюремного заключения.