Разведка США сообщала о вспышке вируса в Ухани еще в конце ноября, – СМИ

Разведка США еще в конце ноября сообщала, что в китайском городе Ухань возникла вспышка вируса, изменившая образ жизни и бизнес.Об этом сообщает ABC News со ссылкой на двух чиновников, знакомых с отчетом разведки.

Обеспокоенность по поводу вспышки в Ухани, которая вылилась в мировую пандемию, была подробно изложена в отчете американской разведки, подготовленным военным Национальным центром медицинской разведки (NCMI) США.

Отчет стал результатом анализа материалов прослушки и компьютерных перехватов данных в сочетании со спутниковыми изображениями. Изначально, тревога была вызвана тем, что неконтролируемая вспышка может нести угрозу силам США в Азии.

"Аналитики пришли к выводу, что это может быть катастрофическим событием", – заявил один из источников.

Начиная с предупреждения в ноябре, источники издания рассказали о повторных брифингах в течение декабря, проведенных с участием политиков и лиц, принимающих решения в федеральном правительстве, а также Совете нацбезопасности в Белом доме. Встречи завершились подробным объяснением проблемы в "Ежедневном президентском резюме" (President’s Daily Brief, PDB) по вопросам разведки в начале января.

По словам людей, которые работали на президентских брифингах как в республиканской, так и в демократической администрациях, чтобы что-то появилось в PDB, ему пришлось бы пройти недели проверок и анализа.

"Временная шкала информационной стороны может оказаться намного дольше, чем мы обсуждаем. Но информирование определенно началось с конца ноября, как что-то, о чем военные должны были знать", – говорит источник о предварительных сообщениях из Ухани.

По словам экс-заместителя помощника министра обороны США Мика Малроя, который также занимал должность старшего должностного лица в ЦРУ, NCMI выполняет серьезную работу, которую высокопоставленные правительственные лидеры не игнорируют.

"Медицинская разведка принимает во внимание всю информацию от источника – видовой разведки, агентурную разведку, радиоэлектронную разведку. Затем проводится анализ данных экспертами в каждой отдельной области. Поэтому, чтобы прежде чем появляются подобные отчеты, они проходят тщательную проверку. Данные собираются вместе, а затем оценивается потенциал международного кризиса в области здравоохранения", – говорит Малрой.

NCMI является частью разведывательного управления Пентагона. В совокупности основные обязанности агентства заключаются том, чтобы вооруженные сил США располагали информацией, необходимой им для выполнения свои задач.

В это же время, министр обороны США Марк Эспер в комментарии ABC заявил, что не помнит такого отчета.

На вопрос, знал бы он о подобном брифинге в Совете нацбезопасности, Эспер ответил: "Да. Но я не знаю о таком".

Пентагон, Совет нацбезопасности Белого дома и офис Директор Национальной разведки отказались от комментариев по этому поводу.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп не единожды заявлял, что коронавирус стал неожиданностью для него и всех остальных.

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