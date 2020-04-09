Уже 1,5 млн заразившихся. Статистика пандемии коронавируса в мире на 9 апреля
По состоянию на утро 9 апреля, по данным Worldometers, в мире подтверждены 1 518 773 случая заражения, умерли 88 505 человек, выздоровели – 330 589.
За сутки 8 апреля подтвердили заражение коронавирусом у 84 384 человек. Ранее суточный прирост составлял 84,9 тыс., 73,1 тыс., 71,4 тыс., 84,8 тыс. и 101,5 тыс. человек
В США второй день подряд был отмечен мировой антирекорд: 31 935 новых заболевших и 1 940 смертей.
Случаи заболевания отмечены в 209 странах и территориях. С начала текущих суток в мире умерли уже 50 человек, 33 из них в Мексике и 7 – в США.
Динамика смертности от коронавируса
Как ранее сообщал Фокус:
- Представитель Консервативной партии Риши Сунак заявил, что состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, которого недавно перевели в плату интенсивной терапии из-за осложнения заболевания коронавирусом, улучшается.
- Эксперты Белого дома заявили, что количество умерших от коронавируса может составить от 100 до 240 тыс. человек, если ограничения, вводимые властями, будут соблюдаться. В противном случае жертвами болезни могут стать до 2,2 млн человек.
- Разведка США еще в конце ноября сообщала, что в китайском городе Ухань возникла вспышка вируса, изменившая образ жизни и бизнес.