Евросоюз может потерпеть крах из-за пандемии коронавируса, – премьер Италии

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что Европейский Союз рискует потерпеть крах как проект из-за коронавируса. Об этом сообщает ВВС.

По его словам, ЕС должен действовать адекватным и скоординированным образом, чтобы помочь странам, наиболее пострадавшим от вируса. Конте отметил, что Евросоюз должен принять вызов, который итальянский премьер называет "самым большим испытанием со времен Второй мировой войны".

Конте считает, что европейским лидерам "предстоит встреча с историей".

Он рассказал, что Италия и другие страны пытаются подтолкнуть ЕС к выпуску так называемых "коронаоблигаций" – долга, который все станы ЕС помогут погасить. Но Нидерланды и еще несколько стран выступили против этой идеи, что привело к конфликту между министрами финансов еврозоны.

"Если мы не воспользуемся возможностью вдохнуть новую жизнь в европейский проект, риск провала будет реальным", – говорит Конте.

На данный момент уровень заболеваемости в Италии замедляется, количество новых случаев в стране увеличилось примерно на 1% с предыдущего дня. Две недели назад этот показатель варьировался в пределах 7%.

Но Конте просит итальянцев не терять бдительность и говорит, что национальный карантин, введенный 9 марта, может быть ослаблен лишь постепенно.

"Нам нужно выбрать сектора, которые могут возобновить свою деятельность. Если ученые подтвердят это, мы можем начать ослаблять некоторые ограничения уже к концу месяца", – сказал Конте.

Согласно последним прогнозам, экономика Италии упадет более чем на 11%, а государственный долг вырастет до неприемлемого уровня. Конте называет сложившееся обстоятельства "экономической и социальной чрезвычайной ситуацией", которая испытывает на прочность финансовую структуру каждой страны.

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