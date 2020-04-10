Укол будет похож на щипок. В США тестируют на людях вторую вакцину от коронавируса

В США началось тестирование второй возможной вакцины против COVID-19, которая вводится неглубоко под кожу, в отличие от обычных уколов в мышцу. Об этом сообщает New York Post.

По словам исследователей, укол будет больше походить на небольшой щипок. Тестирование началось в Канзас-Сити, штат Миссури.

"Это самое важное испытание, которое мы когда-либо проводили. Люди вышибают двери, чтобы поучаствовать в этом испытании", – говорит доктор из фармацевтической компании The Center for Pharmaceutical Research Джон Эрвин.

Начавшееся тестирования вакцины-кандидата, разработанной Inovio Pharmaceuticals является лишь частью масштабных поисков вакцины от коронавируса во всем мире.

Другой кандидат на вакцину начал проходить тестирование на людях в прошлом месяце в Сиэтле. Потенциальную вакцину разработал Национальный институт здоровья США. Участники этого исследования получили первую из двух необходимых доз.

Во время тестирования Inovio будут вводить две дозы возможной вакцины с кодовым названием INO-4800. В тестировании примут участие 40 здоровых добровольцев в исследовательской лаборатории Канзас-Сити и Университете Пенсильвании. Компания Inovio также тесно сотрудничает с китайскими исследователями, чтобы вскоре начать аналогичные исследования в Китае.

Большинство разрабатываемых вакцин в мире нацелены на шиповидный белок, который позволяет вирусу проникать в клетки человека. Исследователи Inovio поместили часть генетического кода вируса кусок синтетической ДНК. Введенные в виде вакцины, клетки будут работать как мини-фабрика по производству безобидных копий белка. В свою очередь, иммунная система выработает против них защитные антитела, которые заработают, если настоящий вирус когда-либо попадет в организм.

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