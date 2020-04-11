В США рекордно упали потребительские цены, в Украине — прекратили расти

Из-за пандемии коронавируса потребительские цены в США рекордно упали в марте. Снижение стало максимальным за последние 5 лет и составило 0,4 процента, сообщает New York Post.

Из-за снижения спроса на многие виды товаров и услуг в связи с карантином и резким ростом безработицы, производителям и продавцам пришлось начать снижение цен, чтобы привлечь покупателей, потерявших часть доходов или резко сокративших расходы.

Экономисты ожидают дефляцию на протяжении нескольких ближайших месяцев. Это явление угрожает усилить сокращение американской экономики.

"В настоящее время большое беспокойство вызывает дефляция", – считает Гас Фошер, главный экономист американской финансовой корпорации PNC Financial.

Отмечается, что снижение цен происходит, несмотря на меры поддержки, вводимые Федеральной резервной системой.

Тем временем в Украине цены на продукты питания в период 3 по 9 апреля прекратили рост и в целом были стабильными. Об этом говорится в "Экономическом обзоре недели" Национального банка Украины.

По данным мониторинга НБУ, индекс цен за последнюю неделю был нулевым. В частности, ослабление ажиотажа способствовало замедлению роста цен на гречку (+0,3%) и другие крупы. За последнюю неделю цены на овощи, в том числе борщевого набора (-1,6%), снизились.

Также снизились цены на некоторые фрукты, кроме лимонов (+8,0%), отметили в НБУ.

Там добавили, что спрос на товары личного ухода остается высоким, что привело к росту цен.

В свою очередь, АМКУ еще 26 марта начал расследование в связи с подорожанием продуктов в торговых сетях столицы.

"Ценовой мониторинг, который ввел АМКУ, показывает, что цены на определенные продукты и средства индивидуальной защиты поднимались синхронно в разных торговых сетях", — сообщил глава областного отделения Алексей Хмельницкий.

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