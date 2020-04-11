ВОЗ: преждевременное открытие границ вызовет вторую волну пандемии

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус сказал, что работает со странами над способами постепенного ослабления ограничений, но отметил, что слишком быстрый возврат к свободному перемещению людей может быть опасным.

"Слишком быстрое снятие ограничений может привести к новой волне высокой смертности. Путь вниз может быть таким же опасным, как и путь вверх, если не действовать должным образом", – сказал он.

Главный американский эксперт по инфекционным болезням Энтони Фаучи также предостерег от попыток ослабить ограничения, повторяя призывы других мировых чиновников здравоохранения, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа, который хочет открыть границы страны уже в следующем месяце.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент США Дональд Трамп заявил, что случаи коронавируса в горячих точках США постепенно начинают "выравниваться", и добавил, что видит "свет в конце тоннеля".