Ушел в лес от коронавируса и отравился: в России умер известный выживальщик Норко

Известный путешественник-выживальщик из России Александр Норко умер от отравления корнями растений. Об этом сообщила его жена Лариса Норко на своей странице ВКонтакте.

"В заключении говорится, что причина смерти пока неизвестна, ни инсульта, ни инфаркта не обнаружено. Он сказал мне за несколько часов до смерти, что нашел корни кувшинки и будет их варить, но ошибся, по-мнению специалистов, это вех обыкновенный, приятный на вкус и запах, но убивает лошадь. Соком этого растения отравился какой-то древнегреческий философ", – написала вдова.

Предположительно, Норко отравился вехом обыкновенным, который также называется цикутой. Считалось, что греческий философ Сократ умер, выпив отвар этого растения.

Норко ранее сообщал, что временно будет жить в палатке на природе из-за "нездорового ажиотажа с коронавирусом".

62-летний Александр Норко известен своими продолжительными велопробегами. Он совершил путешествие из Санкт-Петербурга в Египет и Сингапур.

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