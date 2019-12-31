Кебаб с сюрпризом. В Британии молодых девушек пытались отравить в шашлычной

Британка с двумя подругами случайно обнаружила в мясе капсулы с неизвестным препаратом

В британском графстве Западный Суссекс трое посетителей местной шашлычной утверждают, что работники заведения пытались их отравить. Об этом сообщает Daily Mail.

Джемма Худ и двое ее подруг во время ночной прогулки купили несколько кебабов, чтобы перекусить дома. 20-летние подруги нашли в своем позднем ужине большие синие капсулы с белыми кусочками неизвестного вещества.

Обнаружить таблетки в кебабе удалось совершенно случайно. По словам Худ, ее подруга решила есть мясо вилкой и именно тогда наткнулась на две таблетки, прежде чем выплюнуть кусок еды с еще одной.

"Istanbul Kebab Shop сыпет таблетки в шашлыки для девочек. Когда мы вернулись домой, моя подруга ела свой шашлык и нашла голубую капсулу в нем. К счастью, она ела шашлык вилкой, вот как она его нашла. Мы открыли капсулу, и внутри было четыре маленьких белых таблетки", – написала Худ в Facebook.

После этого, подруги позвонили в полицию и дали показания. День спустя в заведении полицейские провели обыски, двое мужчин в возрасте 30 и 42 лет были задержаны. Их подозревают в применении яда с целью нанесения тяжких телесных повреждений.

"Полиция допросила, а после арестовала двух мужчин. Подозреваемые были освобождены под залог до 27 января. Следствие продолжается", – сообщили правоохранители.

Также в полиции заявили, что случай был единичным и причин для тревоги нет.

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