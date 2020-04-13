Статистика коронавируса в мире на 13 апреля: число подтвержденных случаев — 1,85 миллиона

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Лидерами по заболеваемости остаются США – 557 300 случаев заражения

По состоянию на утро 13 апреля, общее количество зараженных в мире составило 1 850 220 человек, из которых 114 215 скончались и 430 455 выздоровели. Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса.

Лидерами по заболеваемости остаются США – 557 300 случаев заражения. Второй страной по числу зараженных является Испания  – 166 831 человек. За ней следуют Италия – 156 363, Франция – 133 670, Германия – 127 854.

По количеству умерших также лидируют США, всего от болезни там скончались 22 079 человек. В Италии умерло 19 899 пациентов с коронавирусом, в Испании  – 17 209, во Франции  – 14 393, в Великобритании  – 10 612.

Согласно данным Worldometer, за последние сутки больше всего новых заражений диагностировали в США – 27,4 тысяч. Вслед за США идет Великобритания с 5,2 тыс. новых инфицированных. За это же время в Турции подтвердили 4,7 тыс. новых случаев, во Франции  –3 тыс., в Испании  – 3,8 тыс., в Италии  – 4 тыс., в Германии – 2,4 тыс., в Иране – 1,6 тыс., в России – 2,1 тыс.

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