Статистика коронавируса в мире на 13 апреля: число подтвержденных случаев — 1,85 миллиона

По состоянию на утро 13 апреля, общее количество зараженных в мире составило 1 850 220 человек, из которых 114 215 скончались и 430 455 выздоровели. Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса.

Лидерами по заболеваемости остаются США – 557 300 случаев заражения. Второй страной по числу зараженных является Испания – 166 831 человек. За ней следуют Италия – 156 363, Франция – 133 670, Германия – 127 854.

По количеству умерших также лидируют США, всего от болезни там скончались 22 079 человек. В Италии умерло 19 899 пациентов с коронавирусом, в Испании – 17 209, во Франции – 14 393, в Великобритании – 10 612.

Согласно данным Worldometer, за последние сутки больше всего новых заражений диагностировали в США – 27,4 тысяч. Вслед за США идет Великобритания с 5,2 тыс. новых инфицированных. За это же время в Турции подтвердили 4,7 тыс. новых случаев, во Франции –3 тыс., в Испании – 3,8 тыс., в Италии – 4 тыс., в Германии – 2,4 тыс., в Иране – 1,6 тыс., в России – 2,1 тыс.

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на утро 12 апреля, общее количество зараженных в мире было 1,7 млн человек, из которых 404 тыс. выздоровели и 108 тыс. умерли.