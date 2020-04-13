Сделка ОПЕК+: Трамп обрадовался договоренностям, а Путин поздравил американцев с Пасхой

Мир
Стороны продолжат обмен мнениями о ситуации на нефтяных рынках

Президент США Дональд Трамп назвал прекрасной сделку ОПЕК+ по сокращению объемов добычи нефти и поблагодарил президента РФ Владимира Путина и короля Саудовской Аравии за достижение договоренностей.

 Об этом он написал в Twitter.

 "Большая нефтяная сделка с ОПЕК+ заключена. Это позволит сэкономить сотни тысяч рабочих мест в энергетике в Соединенных Штатах. Я хотел бы поблагодарить и поздравить президента России Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Салмана. Я только что говорил с ними из Овального кабинета. Прекрасная сделка для всех!" − подчеркнул американский лидер.

Владимир Путин в разговоре с Трампом отметил большое значение сделки в формате ОПЕК+ в снижении нефтедобычи, передает пресс-служба Кремля.

"Продолжен обмен мнениями о ситуации на нефтяных рынках. Еще раз отмечено большое значение сделки в формате "ОПЕК плюс" о снижении нефтедобычи",  – говорится в сообщении.

Путин в лице Трампа поздравил американских христиан с Пасхой.

"Владимир Путин поздравил Дональда Трампа и американских христиан с отмечаемым ими сегодня праздником Пасхи",  – сообщили в кремлевской пресс-службе.

Напомним, 12 апреля участники ОПЕК+ договорились снизить добычу нефти до 9,7 млн баррелей в сутки. Соглашение вступит в силу в мае 2020 года. Благодрая сделке мировые цены на нефть должны возрасти. 

Как ранее сообщал Фокус:

  • 1 апреля закончилось действие предыдущего соглашения между Россией и Организацией стран – экспортеров нефти об ограничении добычи нефти (так называемая сделка ОПЕК+).
  • В итоге стороны ни к чему не договорились. Отказ от сделки тогда в Роснефти объясняли в том числе и нежеланием "расчистить место для дорогой сланцевой американской нефти".