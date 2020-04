В разработке находятся 70 вакцин от коронавируса, — ВОЗ

Производители лекарств ускоренными темпами пытаются создать вакцину против коронавируса. В настоящий момент в разработке находятся 70 видов вакцины, три из которых уже проходят испытания на людях. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на ВОЗ.

По данным ВОЗ, наиболее продвинутой является экспериментальная вакцина, разработанная зарегистрированной в Гонконге компанией CanSino Biologics Inc. и Пекинским институтом биотехнологии. Две другие вакцины, разработанные американскими фармацевтами из компаний Moderna Inc. и Inovio Pharmaceuticals Inc. соответственно, также уже проходят испытания на людях.

Издание отмечает, что прогресс разработки вакцин происходит с беспрецедентной скоростью, поскольку уже стало ясно, что инфекционный патоген вряд ли будет подавлен только путем сдерживания его распространения. Фармацевтическая промышленность надеется сократить время, необходимое для выпуска вакцины, которое обычно составляет около 10-15 лет, до одного года.

Согласно информации ВОЗ, в процесс создания эффективного средства против коронавируса вовлечены медицинские разработчики по всему миру, начиная с фармацевтических гигантов, таких как Pfizer Inc. и Sanofi, до малых и средних предприятий.

При этом фармацевтам разрешено приступить к испытаниям на людях, пропустив годы испытаний на животных, что является нормой при разработке вакцин в обычных условиях.

Как ранее сообщал Фокус:

Ученые заявляют, что карантин из-за пандемии коронавируса нельзя полностью отменять, пока не будет найдена вакцина.