Жизнь после карантина. Экономист и медик рассказали, как мы выйдем из кризиса COVID-19

Мир после пандемии коронавируса может разлететься на осколки из враждующих государств, более закрытых и националистических, чем раньше. Однако без быстрого и эффективного глобального сотрудничества мир вообще может не выйти из этого кризиса в целости и сохранности, пишут профессор по глобальному экономическому управлению в Оксфордском университете Нгейр Вудс и врач-терапевт, сотрудник Стэнфордского Центра по вопросам демократии и права Раджае Батниджи в статье для World Economic Forum.

Эксперты отмечают, что несмотря на военную риторику, комендантский час, реквизиции и острую конкуренцию за поставки медицинских товаров, в ближайшее время правительствам многих стран придется задуматься о перезапуске международной экономики.

Сотрудничество прежде всего

"Правительствам придется перезапускать мировую экономику. И это потребует международного сотрудничества в нескольких ключевых областях", – подчеркивают авторы статьи.

По их мнению, первым важным элементов стратегии выхода из карантина должно стать массовое тестирование (как на наличие вируса, так и на иммунитет против него), чтобы здоровые люди могли вернуться к работе, а инфицированные – получить лечение. Для этого странам необходимо наладить поставки наборов для тестирования, средств защиты, аппаратов ИВЛ и открыть доступ к новым методам лечения.

"Международное сотрудничество жизненно важно для проведения массового тестирования и лечения. Основной поставщик тампонов, используемых для взятия мазков из носоглотки, Copan, базируется в Северной Италии. Реагенты для извлечения вирусной РНК из собранных клеток, производятся главным образом немецкой компанией Qiagen со сложной глобальной цепочкой поставок. Примерно половина аппаратов для вентиляции легких производится в США, а треть – в Европе", – говорится в статье.

Но, несмотря на это, в США губернаторы торгуются друг с другом за дефицитные ИВЛ, а некоторые европейские правительства запрещают их экспорт. Многие страны, в их числе и Великобритания, жалуются на нехватку реагентов, необходимых для тестирования.

Эксперты видят решение проблемы в расширении сотрудничества в области производства и распределения, максимально эффективного использования глобальных цепочек поставок. Объединение ресурсов и оборудования поможет распределять их и перемещать, по мере необходимости, из одной страны в другую. Например, Китай сейчас жертвует аппараты для вентиляции легких в США и экспортирует маски.

Надзор и контроль

"Вторым компонентом стратегии выхода является эффективный надзор и контроль заболеваний. Конечно, многие страны не согласны применять онлайн-слежку, которая используется в Китае и Южной Корее. Но поскольку отслеживание контактов вручную занимает слишком много времени, трудно предусмотреть стратегию выхода, которая не включала бы подобные приложения", – подчеркивают эксперты.

Согласно новому исследованию Оксфордского университета, которое приводится в статье, приложения для слежения могут быть эффективными в снижении уровня инфицирования, даже тогда, когда ими пользуются лишь 60% населения. Авторы считают, что западным обществам необходимо извлекать уроки из успехов Китая и Южной Кореи и уравновешивать страхи по поводу глобальной слежки с ущербом, который наносит им строгий карантин.

"Страны, которые сомневаются в необходимости слежки, должны быстро сотрудничать, чтобы адаптировать инструменты наблюдения к необходимости защищать гражданские права. Для этого потребуется прозрачный контроль, четкие принципы справедливости (в том числе равный доступ и процедуру), надежная защита данных и аудит используемых алгоритмов", – считают авторы.

В третьих, глобальная стратегия выхода из пандемии коронавируса была бы наиболее эффективной при наличии работающей и доступной вакцины. Международное научное сотрудничество ускоряет процесс создания вакцины.

"Международное сотрудничество также потребуется для того, чтобы вакцина использовалась во всем мире", – отмечается в статье.

В качестве поучительной истории авторы приводят в пример ситуацию с оспой. Прививки позволили большинству богатых стран в одностороннем порядке ликвидировать оспу к концу 1940-х, но она продолжала возвращаться из других стран. ВОЗ предприняла глобальные усилия по ликвидации болезни во всем мире, которые завершились успехом к концу 70-х годов.

Выявление вспышек на ранних стадиях

Эксперты уверены, что человечеству нужна система раннего предупреждения, способная обнаруживать новые или мутировавшие вирусы. Как показал опыт Южной Кореи, быстрая реакция на угрозу COVID-19 позволила правительству организовать тестирование и вовлечь все население в процесс отслеживания и локализации контактов.

"Заблаговременные предупреждения требуют от правительств сообщать миру о новых инфекциях, как только они будут обнаружены, что может быть очень деликатным вопросом. Странам понадобятся гарантии того, что сообщения о новых вспышках не обернутся для них наказанием в виде ненужных запретов на поездки и торговлю. Любые такие меры должны вводиться совместно", – отмечают в статье.

Аналитики подчеркивают, что по завершению кризиса, правительствам нужно будет укрепить систему раннего предупреждения, учитывая правило quid pro quo ("услуга за услугу", – ред.).

"Наконец, чем быстрее и эффективнее мы действуем, чтобы сдержать распространение вируса в самых бедных и густонаселенных странах мира, тем лучше мы сможет защитить всех. Это требует срочных инвестиций в профилактику, которые зависят от сотрудничества с Африканскими центрами по контролю и профилактике заболеваний, чрезвычайного финансирования МВФ (о котором попросили уже более 90 стран) и чрезвычайной медицинской помощи от Всемирного банка", – пишут авторы.

Они подчеркивают, что пандемия COVID-19 является беспрецедентной угрозой как общественному здравоохранению, так и мировой экономике. И лишь подавив националистическую риторику и политику, поддерживая тесное сотрудничество, правительства смогут защитить людей.