Статистика коронавируса в мире на 14 апреля: число подтвержденных случаев приблизилось к 2 млн

По состоянию на утро 14 апреля, общее количество зараженных коронавирусом в мире составило 1 920 618 человек, из которых 119 687 скончались и 449 949 выздоровели. Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса.

Лидерами по заболеваемости остаются США – 582 607 случаев заражения. Второй страной по числу зараженных является Испания – 170 099 человек. За ней следуют Италия – 159 516, Франция – 137 877, Германия – 130 072.

По количеству умерших также лидируют США, всего от болезни там скончались 23 628 человек. В Италии умерло 20 465 пациентов с коронавирусом, в Испании – 17 756, во Франции – 14 967, в Великобритании – 11 329.

Согласно данным Worldometer, за последние сутки больше всего новых заражений диагностировали в США – 26,6 тысяч. Вслед за США идет Великобритания с 4,3 тыс. новых инфицированных. За это же время во Франции подтвердили –4,2 тыс. новых случаев, в Турции – 4,1 тыс., в Испании – 3,2 тыс., в Италии – 3,1 тыс., в России – 2,5 тыс., в Германии – 2,2 тыс., в Иране – 1,6 тыс.

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на утро 13 апреля, общее количество зараженных в мире составило 1 850 220 человек, из которых 114 215 скончались и 430 455 выздоровели.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус рассказал, что Covid-19 очень быстро распространяется, а заболевание в 10 раз смертельней, чем свиной грипп.