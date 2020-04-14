Помпео пообещал найти виновного в пандемии коронавируса

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у пандемии коронавируса есть конкретные виновники, которых необходимо найти и привлечь к ответственности. Об этом он сказал в интервью Biid-TV, которое опубликовано на сайте Госдепартамента США.

"У нас будет время убедиться, что мы все понимаем, что произошло, и что те, кто виновен в этом, понесут ответственность. Я уверен, что это произойдет, – сказал Помпео.

Он добавил, что пока необходимо сделать все возможное, чтобы снова запустить американскую и мировую экономику.

" На данный момент я думаю, что нам абсолютно необходимо сосредоточиться на стоящей перед нами задаче создания таких систем, которые позволят нам вновь открыть американскую экономику, а в конечном счете, и мировую экономику. Еще будет время для взаимных обвинений", – сказал Помпео.

При этом он считает, что мир узнал об опасности коронавируса слишком поздно. По его мнению, причиной этому стало то, что Китай своевременно не предоставил информацию о новом вирусе, появившемся в Ухане.

"Мы постоянно говорили, что сожалеем о том, что китайское правительство, китайская коммунистическая партия не предоставили эту информацию своевременно. Это очень печально, потому что это создало реальный риск во всем мире", – сказал госсекретарь США.

По его мнению, сейчас важно понять, как и где все началось, чтобы избежать повторения такой ситуации в будущем.

"Мы хотим, чтобы лучшие ученые земного шара, включая китайских ученых, приняли участие в том, чтобы мы оценили, где это началось, где возникло, как распространилось по всему земному шару. Мы должны быть уверены, что ни одна страна никогда не станет причиной того, что нечто подобное произойдет снова, и что мы все вместе работаем над уменьшением риска повторения такой угрозы, как Covid-19", – сказал Помпео.

Напомним, ранее Майк Помпео заявил, что Китай якобы до сих пор скрывает от мира информацию о коронавирусе, что ставит под угрозу жизни людей по всему миру.

Как ранее сообщал Фокус:

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в условиях пандемии все страны мира должны предоставлять правдивую информацию о ситуации с коронавирусом.