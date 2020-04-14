Антитела не у всех: в ВОЗ заявили о возможности рецидива COVID-19

"Что касается возможности повторного заражения, я считаю, что у нас нет ответа на этот вопрос. Это неизвестно", — заявил Майк Райан, исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям.

Исследование в Шанхае показало, что у некоторых выздоровевших нет антител, в то время как у других их очень много, сообщила Мария ван Керхов, ведущий ученый ВОЗ по COVID-19. Но сформировался ли у обладателей антител иммунитет – это "отдельный вопрос", — добавила она.

Необходимо обследовать больше выздоровевших от COVID-19, чтобы понять, создается ли у переболевших иммунитет, и как долго он может защищать человека.

"Есть много причин, по которым мы можем наблюдать реактивацию заболевания либо той же самой инфекцией, либо другим инфекционным агентом, – сказал Райан. – У некоторых пациентов могут вылечить основную вирусную инфекцию, но развивается вторичная бактериальная инфекция".

Напомним, что по данным ВОЗ, сейчас в разработке находятся 70 вакцин от коронавируса, три из которых уже проходят испытания на людях.

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