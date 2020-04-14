Украинская "Мрия" доставила в Польшу 96 тонн средств индивидуальной защиты для медиков

По заказу корпораций KGHM и Lotos украинский самолет Ан-225 "Мрия" доставил в Польшу из Китая 96 тонн средств индивидуальной защиты. В их число входят 76 тонн защитных костюмов, 11 тонн защитных щитков на голову и 9 тонн медицинских масок.

Об этом пишет Gazeta.pl.

Самолет вылетел из китайского города Тяньцзинь, сделал промежуточную посадку в казахстанском городе Алматы для дозаправки, и в 6:22 по местному времени во вторник вылетел в Польшу.

В варшавском аэропорту имени Шопена Ан-225 "Мрия" приземлился около 10 часов утра. Перелет от Казахстана занял 7,5 часов.

Посадка лайнера транслировалась в прямом эфире на Facebook странице аэропорта, за которой следили около 80 тысяч человек.

Больше года "Мрия" находилась на техническом обслуживании и модернизации.

11 апреля Ан-225 вновь поднялся в воздух (первый рейс за полтора года), став шестым самолетом "Авиалиний Антонова", задействованном в перевозке грузов для борьбы с COVID-19. Пять самолетов Ан-124-100 "Руслан" выполняют полеты по программе стратегических грузовых авиаперевозок SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) в интересах НАТО и ЕС.

Ан-225 создавался для транспортировки орбитального космического корабля "Буран", а также ракетных блоков "Энергия" на космодром "Байконур" в Казахстан. Кроме того, самолет планировался для использования в качестве воздушной стартовой платформы для космических запусков. Программа по строительству самолета была свернута в связи с распадом СССР.

Транспортник занесен в книгу рекордов Гиннесса как самолет, поднявшийся в воздух с максимальным весом. Он имеет уникальные характеристики по своей взлетной массе (600 тонн), массе перевозимого груза (до 250 тонн), габаритным размерам, дальности полета (более 14 тыс. км).

Как ранее сообщал Фокус:

25 марта крупнейший транспортный самолет в мире – Ан-225 "Мрия" – выполнил первый полет после модернизации.