100 украинок за 15 лет. Участник телешоу в США рассказал, почему не встречается с американками

Американский пенсионер Дэвид Мерфи, участник телешоу "Жених на 90 дней", которое выходит на канале TLC, рассказал, что за 15 лет встречался со ста украинками. Об этом пишет Soapdirt.

На телешоу 60-летний Мерфи рассказывал, что уже несколько лет переписывался с 27-летней украинкой Ланой и высылал ей деньги, однако, когда предложил ей встретиться, она перестала отвечать на его письма. Житель Лас-Вегаса не верит, что Ланы скорей всего и не существовало в реальности. И признает, что уже потратил на нее боле ста тысяч долларов за эти годы виртуального общения.

И в доказательство этого рассказал, что начал знакомиться с женщинами на сайтах знакомств еще 15 лет назад, "когда интернет был в новинку". Украинки так ему понравились, что он совершенно перестал пытаться найти себе пару среди американок.

За эти 15 лет он встречался с сотней женщин, неоднократно бывал в Украине, отклонил несколько предложений о браке и сам получил отказ несколько раз.

Мерфи также отметил, что будет продолжать знакомиться на сайтах международных знакомств, осознавая очевидные риски.

Все фото: 90 Day Fiance

Телешоу "Жених на 90 дней", одним из героев которого является Дэвид Мерфи, рассказывает истории интернациональных пар, которые подали документы на визу K-1 или же уже получили ее и теперь обязаны заключить брак в течении 90 дней. Только после заключения брака гражданин другой страны может подать документы на получение статуса постоянного жителя (LPR) в Службу Гражданства и Иммиграции США (USCIS) Департамента Национальной Безопасности (DHS).

Телешоу стартовало на канале TLC 12 января 2014 года.

Как ранее писал Фокус:

24-летний Джулиан Александер, который является пользователем популярного форума Reddit, создал приложение для знакомств, аналогичное тому, который был в серии "Повесь диджея" сериала "Черное зеркало". В эпизоде ​​сериала приложение для знакомств Coach анализировало совместимость пар при разговоре и могло в любой момент прервать диалог, если искусственному интеллекту казалось, что беседа зашла не в то русло.