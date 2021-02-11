СПА и вечеринка с друзьями. Как отметить День святого Валентина в одиночестве

Фокус предлагает несколько сценариев празднования Дня святого Валентина для всех, кто одинок — или для тех, кто из-за пандемии COVID-19 предпочитает держаться подальше от толпы.

В общем и целом, на все значительные праздники состояние людей часто ухудшается. Мы начинаем перебирать в голове все, что нас не радует, чего мы не достигли или что успели потерять. Все проблемы увеличиваются в масштабах, и все несовершенства нашей жизни предстают перед нами во всей красе.

И именно День святого Валентина часто становится причиной серьезных депрессивных состояний. Ведь Новый год можно отпраздновать с друзьями или родителями, на 8 Марта можно пригласить в ресторан маму или бабушку, а вот с Днем святого Валентина действительно сложно, если вы не состоите в любовных отношениях. Но День влюбленных в одиночестве — это совсем не повод проводить праздник в тоске и печали. Наоборот, лучше придумать сценарий Дня святого Валентина и отметить его с размахом, чествуя… любовь к себе.

Конечно, если в День святого Валентина вы не в паре и не влюблены, а все вокруг, кажется, наполнено любовью, вам вроде бы не остается ничего другого, как печалиться. Но — даже если 14 февраля вы встречаете в одиночестве, можно провести этот день интересно и полезно!

Во многом эти советы подойдут и тем, кто раздумывает, как отпраздновать День святого Валентина в пандемию — и просто опасается больших скоплений людей.

[ + – ] Придумайте лучший сценарий Дня святого Валентина — специально для себя!

Сценарий №1. День святого Валентина только для себя

В последние годы мы все чаще слышим рекомендации коучей, тренеров, психологов и других "сенсеев", которые звучат как "полюбите себя". Возможно, пришло время это сделать. В конце концов, согласно утверждениям вышеупомянутых специалистов, если мы не умеем любить самих себя, нам будет сложно полюбить другого человека.

Проявление любви к себе стоит начать с того, что позволить что-то такое, в чем обычно склонны себе отказывать. Вам предстоит отметить День святого Валентина в одиночестве? Сходите в СПА или на массаж, забронируйте номер в хорошем отеле только для себя любимого (любимой). Отправьтесь в короткое путешествие за город. И пусть вас не смущают вездесущие надписи с романтическим подтекстом. В конце концов, у вас сегодня — праздник признания в любви к самому (или самой) себе!

Сценарий №2. День святого Валентина с друзьями

Возьмите пример с финнов, которые отмечают День святого Валентина с друзьями и в редких случаях с — партнерами. В этой скандинавской стране валентинки дарят друзьям и подругам. В такой праздник в Финляндии даже почта работает в усиленном режиме из-за потока открыток.

Финляндия давно взяла курс на равноправие и уход от традиционных ценностей, потому в этот день в ресторане чаще можно встретить компании друзей, чем влюбленные парочки. Причем компании друзей, как правило, состоят не только из одиночек. Так что День святого Валентина — отличный повод собраться с друзьями в ресторане или у кого-то дома и отметить День влюбленных шумной вечеринкой. К слову, многие женатые люди не могут придумать для себя хороший сценарий праздника. Возможно, они тоже будут рады отозваться на ваше приглашение.

Сценарий №3. Все-таки сходите на свидание

А иначе для чего придумали Tinder и другие релевантные приложения? Хотя мы, конечно, знаем, для чего, но в этот день они могут послужить романтическим целям. Совсем не обязательно это знакомство должно положить начало чему-то серьезному, но как минимум вы окажетесь в компании человека, который вам хоть чем-то симпатичен.

А еще можно пригласить на свидание того, кто вам, возможно, давно нравится, но вы не решаетесь с ним сблизиться или проявить свои чувства. Может быть, пришло время продемонстрировать человеку свою симпатию?

Сценарий №3. Сделайте коллаж вашего идеального партнера

Кто-то может посчитать это бредом, но, согласитесь, это веселый бред. Встречаете День влюбленных в одиночестве? Создайте из фрагментов картинок ваше идеальное будущее с воображаемым партнером! К слову, психологи утверждают, что такая визуализация может стать основой для возникновения аналогичной истории в реальности.

Сюда же можно отнести письмо самому себе. Напишите все, что вы хотели бы услышать в свой адрес от любимого человека, и отправьте послание по почте. Впрочем, можно написать открытку и прикрепить ее магнитом к холодильнику. В какой-то момент вам станет невероятно смешно от собственной хандры: поверьте, оно того стоит!

Сценарий №4. Проведите День святого Валентина в СПА

Таким образом вы сможете компенсировать отсутствие любви и соответсвующих эмоций в этот день. Закажите услугу обертывания шоколадом, расслабляющий массаж, попарьтесь в сауне или поплавайте в бассейне. В любом случае так вы сможете заполнить этот день чем-то приятным вместо размышлений об одиночестве и тоски по несбывшимся надеждам или ожиданиям.

Закончить поход в СПА можно вкусным ужином или любимым фильмом вечером. К слову, на просмотр фильма тоже можно позвать друзей — организуйте небольшую пижамную вечеринку.

[ + – ] Подарите себе отдых в спа Фото: Andrea Piacquadio: Pexels

Сценарий №5. Сходите на шопинг в День святого Валентина

Этот способ преодолеть хандру подойдет больше девушкам, которые встречают День святого Валентина без пары. Хотя многие мужчины тоже не против такого времяпровождения. Купите себе красивое платье, свитер или пару обуви. Возможно, раньше вы себе отказывали в такой покупке, а теперь пришло время для трат на себя.

А чтобы ваш шопинг проходил веселее, возьмите с собой друзей, даже если они не одиноки. Наверняка они с удовольствием составят вам компанию. И дело не только в сочувствии вашему одиночеству. Поверьте, возлюбленные не всегда счастливы от перспективы проводить этот день наедине друг с другом. Возможно, они очень обрадуются случаю избежать этого праздника в его традиционном виде и оценят ваше предложение отправиться в торговый центр.