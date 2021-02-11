СПА та вечірка з друзями. Як відсвяткувати День святого Валентина на самоті

Фокус пропонує кілька сценаріїв святкування Дня святого Валентина для всіх тих, хто самотній — або для тих, хто через пандемію COVID-19 вважає за краще триматися подалі від натовпу.

Загалом, на всі значні свята стан людей часто погіршується. Ми починаємо перебирати в голові все, що нас не радує, чого ми не досягли або що встигли втратити. Всі проблеми збільшуються в масштабах, і все недосконалості нашого життя постають перед нами у всій красі.

І саме День святого Валентина часто стає причиною серйозних депресивних станів. Адже Новий рік можна відсвяткувати з друзями або батьками, на 8 Березня можна запросити в ресторан маму чи бабусю, а ось з Днем святого Валентина справді складно, якщо ви не перебуваєте в любовних стосунках. Але День закоханих на самоті — це зовсім не привід проводити свято в тузі і печалі. Навпаки, краще придумати сценарій Дня святого Валентина і відсвяткувати його з розмахом, вшановуючи... любов до себе.

Звичайно, якщо в День святого Валентина ви не в парі і не закохані, а все навколо, здається, наповнене любов'ю, вам начебто не залишається нічого іншого, як засмучуватися. Але — навіть якщо 14 лютого ви зустрічаєте на самоті, можна провести цей день цікаво і корисно!

Багато у чому ці поради підійдуть і тим, хто роздумує, як відсвяткувати День святого Валентина в пандемію — і просто побоюється великих скупчень людей.

[ + – ] Придумайте кращий сценарій Дня святого Валентина — спеціально для себе!

Сценарій №1. День святого Валентина тільки для себе

В останні роки ми все частіше чуємо рекомендації коучів, тренерів, психологів та інших "сенсеїв", які звучать як "полюбіть себе". Можливо, настав час це зробити. Зрештою, згідно з твердженнями вищезазначених фахівців, якщо ми не вміємо любити самих себе, нам буде складно полюбити іншу людину.

Прояв любові до себе варто почати з того, що дозволити щось таке, у чому зазвичай схильні собі відмовляти. Вам належить відзначити День святого Валентина на самоті? Сходіть в СПА або на масаж, забронюйте номер в хорошому готелі тільки для себе коханого (коханої). Рушайте в коротку подорож за місто. І нехай вас не бентежать всюдисущі написи з романтичним підтекстом. Зрештою, у вас сьогодні — свято визнання в любові до самого (або самої) себе!

Сценарій №2. День святого Валентина з друзями

Візьміть приклад з фінів, які святкують День святого Валентина з друзями і в рідкісних випадках з — партнерами. У цій скандинавській країні валентинки дарують друзям і подругам. У таке свято в Фінляндії навіть пошта працює в посиленому режимі через потік листівок.

Фінляндія давно взяла курс на рівноправність і відхід від традиційних цінностей, тому цього дня в ресторані частіше можна зустріти компанії друзів, ніж закохані парочки. До того ж компанії друзів, як правило, складаються не тільки з одинаків. Тож День святого Валентина — чудовий привід зібратися з друзями в ресторані або у когось вдома і відсвяткувати День закоханих гучною вечіркою. До речі, багато одружених люди не можуть придумати для себе хороший сценарій свята. Можливо, вони теж будуть раді відгукнутися на ваше запрошення.

Сценарій №3. Все ж підіть на побачення

А інакше для чого придумали Tinder та інші релевантні додатки? Хоча ми, звичайно, знаємо, для чого, але в цей день вони можуть послужити романтичним цілям. Зовсім не обов'язково це знайомство має започаткувати щось серйозне, але як мінімум ви опинитеся в компанії людини, який вам принаймні чимось симпатична.

А ще можна запросити на побачення того, хто вам, можливо, давно подобається, але ви не наважуєтеся з ним зблизитися або проявити свої почуття. Можливо, настав час продемонструвати людині свою симпатію?

Сценарій №4. Зробіть колаж вашого ідеального партнера

Хтось може порахувати це маренням, але, погодьтеся, це веселе марення. Зустрічаєте День закоханих на самоті? Створіть з фрагментів картинок ваше ідеальне майбутнє з уявним партнером! До речі, психологи стверджують, що така візуалізація може стати основою для виникнення аналогічної історії в реальності.

Сюди ж можна віднести лист самому собі. Напишіть все, що ви хотіли б почути на свою адресу від коханої людини, і відправте послання поштою. Втім, можна написати листівку і прикріпити її магнітом до холодильника. У якийсь момент вам стане неймовірно смішно від власної нудьги: повірте, воно того варте!

Сценарій №5. Проведіть День святого Валентина в СПА

Таким чином ви зможете компенсувати відсутність любові і відповідних емоцій в цей день. Замовте послугу обгортання шоколадом, розслабляючий масаж, попартеся в сауні або поплавайте в басейні. У будь-якому випадку так ви зможете заповнити цей день чимось приємним замість роздумів про самотність і туги за нездійснених надій або очікуванням.

Закінчити похід в СПА можна смачною вечерею або улюбленим фільмом ввечері. До слова, на перегляд фільму теж можна покликати друзів — організуйте невелику піжамну вечірку.

[ + – ] Подаруйте собі відпочинок в спа Фото: Andrea Piacquadio: Pexels

Сценарій №6. Сходіть на шопінг в День святого Валентина

Цей спосіб подолати нудьгу підійде більше дівчатам, які зустрічають День святого Валентина без пари. Хоча багато чоловіків теж не проти такого проведення часу. Купіть собі гарну сукню, светр або пару взуття. Можливо, раніше ви собі відмовляли в такій покупці, а тепер прийшов час для витрат на себе.

А щоб ваш шопінг проходив веселіше, візьміть з собою друзів, навіть якщо вони не самотні. Напевно вони з задоволенням складуть вам компанію. І справа не тільки в співчутті вашому самотності. Повірте, закохані не завжди щасливі від перспективи проводити цей день наодинці один з одним. Можливо, вони дуже зрадіють нагоди уникнути цього свята в його традиційному вигляді і оцінять вашу пропозицію відправитися в торговий центр.