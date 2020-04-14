Столтенберг объяснил, как "Мрия" и "Руслан" укрепляют дружбу НАТО и Украины

Украина помогает НАТО в части транспортировки медоборудования по воздуху. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Интерфакс-Украина.

В частности, Украина задействует самолеты "Мрия" и "Руслан".

"Я видел эти самолеты – они огромные, у них есть громадные возможности. Украинские самолеты демонстрируют, как НАТО работает с партнером – Украиной, чтобы обеспечить воздушные перевозки для своих союзников по НАТО", – говорит Столтенберг.

Также генсек порадовался тому, что у НАТО есть много партнеров, среди которых – и Украина.

"Пандемия коронавируса – это общий вызов, на который мы должны реагировать сообща. Конечно, мы сейчас обсуждаем, как дальше мы можем усилить партнерство с Украиной. Все, что мы делаем вместе, укрепляет партнерство между НАТО и Украиной", – сказал Столтенберг.

"Сейчас мы обсуждаем, как дальше можем усилить партнерство с Украиной, и Программа усиленных возможностей – один из элементов, в отношении которого сейчас идет обсуждение. Но делать выводы еще рано", – добавил он.

Как ранее сообщал Фокус:

14 апреля, по заказу корпораций KGHM и Lotos, украинский самолет Ан-225 "Мрия" доставил в Польшу из Китая 96 тонн средств индивидуальной защиты. Всего в перевозках медоборудования в мире задействованы шесть самолетов "Авиалиний Антонова".