Невероятный полет автомобиля над перекрестком в Польше попал на видео

Момент необычного ДТП, в которое 12 апреля попал водитель в польском селе Рябень (Rąbień) Лодзинского воеводства был заснят камерами наблюдения. Автомобиль Suzuki Swift пролетел перекресток и приземлился на территории местной церкви. Об этом сообщает местный телеканал TVP3.

На видео с дорожной камеры видно, как иномарка на большой скорости приближается к перекрестку с круговым движением. Водитель не смог вовремя притормозить, врезался в бордюр клумбы в центре перекрестка, который выступил в роли трамплина.

Читайте также: В Киеве водитель Renault Logan въехал в остановку и погиб на месте

В итоге автомобиль резко подбросило вверх. Пролетев несколько метров, машина сломала дерево и упала на хозяйственное здание, принадлежащее приходу местной церкви.

Прибывшие на место спасатели извлекли 41-летнего водителя из искореженного автомобиля. Его госпитализировали. При этом отмечается, что в салоне был запах перегара – вероятно, автовладелец был пьян. Машина восстановлению не подлежит.

Как ранее сообщал Фокус:

В прошлом году четырнадцать человек погибли и десять пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в пригороде Каира.

Ранее в Турции автобус с футбольной командой "Аланияспор" слетел с дороги, в результате чего погиб чешский футболист Йозеф Шурал.