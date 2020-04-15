Два метра между партами. В Дании начинают открывать начальные школы и детские сады

В среду, 15 апреля, в Дании начались открываться школы, закрытые из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает The Guardian.

Так, в стране будут постепенно открываться ясли, детские сады и начальные школы после того, как были закрыты 12 марта в целях борьбы с COVID-19. Занятия будут возобновлены пока примерно в половине муниципалитетов Дании и примерно в 35% школ Копенгагена, так как некоторые учебные заведения просят больше времени, чтобы соблюсти все протоколы здравоохранения.

Ожидается, что все школы откроются в стране к 20 апреля.

Учебные заведения после открытия обязали обеспечить соблюдение расстояния в 2 метра между партами в классных комнатах и поочередно организовать перерывы для небольших групп детей. Для того, чтобы придерживаться таких правил, многие школы решили проводить занятия на открытом воздухе.

Некоторые родители выступают против открытия школ. Петиция под названием "Мой ребенок не подопытный кролик" собрала около 18 тыс. подписей.

При этом, ученики средних и старших классов пока продолжат обучаться дистанционно, и ожидается, что они вернутся в классы только 10 мая.

В стране все еще закрыты бары, рестораны, парикмахерские, торговые центры и клубы, также запрещается собираться компаниями более 10 человек. На данный момент в Дании зафиксировано 6 691 подтвержденных случаев COVID-19 и 299 летальных случаев.

Напомним, Австрия стала первой европейской страной, обнародовавшей свою дорожную карту для возвращения к "новым нормам". Во вторник, 14 апреля, в стране начали открывать небольшие магазины, сохраняя при этом правила социального дистанцирования и требуя носить маски в магазинах и в общественном транспорте.

Австрия не планирует снова открывать школы, кафе и рестораны как минимум до середины мая.

Как ранее сообщал Фокус: