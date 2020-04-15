Нет посетителей – нет денег: немецкие зоопарки не исключают, что им придется убивать животных

Руководители немецких зоопарков признались, что оказались в сложном положении и вполне возможно – будут вынуждены убивать своих питомцев, потому что их невозможно прокормить. Об этом пишет Focus.

Верена Каспари, директор зоопарка Ноймюнстер, в котором содержится около 700 животных, рассказала в интервью, что у всех руководителей зоопарков Германии уже есть список животных, которых убьют в первую очередь, даже если они об этом не говорят открыто.

Верена Каспари с белыми медведями

В этом году зоосады были закрыты для посетителей из-за пандемии коронавируса и остались без денег. Некоторые еще держаться на плаву, благодаря пожертвованиям, но многие уже испытывают сложные времена и готовы к радикальным мерам.

Даже к усыплению некоторых животных. Иначе они просто умрут от голода. Также не исключается возможность, что одними животными пожертвуют, чтобы прокормить других.

"Если до этого дойдет, то мне придется усыпить животных, а не заставлять их голодать. В худшем случае нам придется кормить одних животных другими", — заявила она.

Животные из зоопарка Ноймюнстера/Фото: welt

Сейчас, в первую очередь страдают те животные, которые питаются рыбой пингвины, тюлени, белые медведи. Также, из-за пандемии, невозможно передать животных в другие, более удачливые и лучше обеспеченные зоопарки в других городах, или даже других странах. Так, в зоопарке Ноймюнстера такая проблема возникла с белым медведем по имени Витус, он весьма крупный представитель своего вида и требует сбалансированного питания каждый день. Но директор не знает, как долго еще сможет его кормить.

В Шверинском зоопарке такая проблема возникла с коллекцией тигров и носорогов.

"Как мне распустить зоопарк за месяц? И чем мне кормить представителей крупных экзотических видов", - говорит директор парка Тим Сикора.

В связи с этим Ассоциация зоологических садов выступила за программу неотложной помощи стоимостью 100 миллионов евро. "В отличие от других объектов, мы не можем просто закрыть наш бизнес - наши животные должны продолжать получать корм и уход", - сказал Йорг Юнхольд, президент Ассоциации и директор зоопарка Лейпцига. Сейчас крупные зоопарки терпят убытки в полмиллиона евро каждый.

Как ранее писал Фокус:

В ночь на 1 января в немецкого городе Крефельд горел зоопарк. Обезьянник сгорел напрочь, все животные в нем погибли. Пожар возник вскоре после полуночи. Причиной возгорания могли быть фейерверки. Пожарные тушили огонь в течение нескольких часов, однако спасти животных не успели.