Нет маски, нет бюллетеня. В Южной Корее проходят выборы на фоне пандемии COVID-19

В Южной Корее проходят парламентские выборы, и несмотря на пандемию коронавируса, явка избирателей рекордная. Об этом сообщает агентство Yonhap.

По данным избиркомов, явка составила на 11% выше, чем на предыдущих выборах. Так, согласно данным Национальной избирательной комиссии (NEC), по состоянию на утро 15 апреля, на парламентских выборах проголосовали 53% избирателей или 23,3 млн человек из имеющихся 44 млн избирателей. По всей стране работают 14 330 избирательных участков.

Южная Корея проводит четырехлетние парламентские выборы, чтобы заполнить однопалатную Национальную ассамблею на 300 мест. Ожидается, что правящая Совместная демократическая партия победит на выборах, поскольку ответ правительства на пандемию коронавируса был успешным.

Всего 35 партий зарегистрировали своих кандидатов, но предполагается, что основная борьба развернется между правящей партией и оппозицией, которую представляет консервативная Объединенная партия будущего.

Действия правительства по борьбе с коронавирусом доминировали во всех дискуссиях на этих выборах. Данная тема затмила даже опасения по поводу экономических вопросов и ряд коррупционных скандалов с участием помощников президента.

Выборы в парламент в Южной Корее рассматриваются как своего рода трамплин для проверки кандидатов и популярности партии в преддверии президентских выборов в 2022 году.

Стоит подчеркнуть, что на этих парламентских выборах избиратели должны были соблюдать строгие правила, чтобы проголосовать. Обязательным было ношение маски, соблюдение дистанции, перчатки и дезинфекция рук, также на входе у всех, кто пришел проголосовать, измеряли температуру.

Только при таких условиях можно было получить свой бюллетень и зайти в кабину для голосования, передает ВВС.

Подчеркивается, что Южная Корея никогда не откладывала свои выборы. Даже во время войны в Корее в 1952 году состоялись президентские выборы.

Во время пандемии коронавируса, основная задача чиновников была предотвратить передачу вируса. Было решено, что всех избирателей, чья температура превышала 37,5 градусов, везли в отдельные зоны для голосования, которые были удалены от остальных.

Госпитализированные пациенты с COVID-19 могли отправить свой бюллетень по почте.

Но основная проблема заключалась в том, чтобы создать условия для безопасного голосования для 60 тыс. человек, которые все еще находят на карантине по всей стране.

Им разрешили голосовать только в определенное время и на отдельно выбранных избирательных участках. Людям разрешили покинуть свои дома с 17:20 до 19:00 в день голосования, но им запрещается пользоваться общественным транспортом, добираться до участков нужно или пешком, или на собственном авто. После возвращения домой, избиратели должны обязательно связаться с сотрудниками здравоохранения, иначе полиция займется поиском "беглецов".

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