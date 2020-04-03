Южнокорейское чудо. Как устроен временный госпиталь для больных коронавирусом

Южная Корея — одно из тех демократических государств, которые смогли в кратчайшие сроки оказать отпор эпидемии коронавируса, мобилизировав для этого бизнес, медиков, волонтеров и бюджетное финансирование. Одной из важной составляющей этой борьбы стала организация временных госпиталей — в том числе в частных общежитиях, кампусах и гостиницах — для изоляции и наблюдения за больными коронавирусом, которые не нуждаются в интенсивной терапии. О том, как устроена работа подобного госпиталя, рассказывается в статье Journal of Korean Medical Science.

Вскоре после начала вспышки COVID-19 число больных коронавирусом в Южной Корее превысило 5 тыс. человек. Переполненность и ограниченность ресурсов больниц привели к тому, что пациенты с подтвержденным коронавирусом были вынуждены лечиться дома. Это повышало риск заразиться родным и близким заболевших и усложняло оказание медицинской помощи, в том числе и в случае ухудшения состояния.

Чтобы эффективно распределить медицинские ресурсы, в Южной Корее был создан новый вид учреждений для лечения пациентов в когортной изоляции вне больниц, а именно Центры общественного лечения (Community Treatment Center, CTC).

В статье рассказывается о результатах работы одного из крупнейших CTC в Южной Корее, организованного в здании общежития.

"В наш CTC поступило 309 пациентов. В течение первых двух недель 7 пациентов были переведены в больницу из-за ухудшения симптомов, а 107 пациентов были выписаны без каких-либо осложнений. Несмотря на то, что это новая концепция может иметь некоторые недостатки, Центры общественного лечения могут быть очень рентабельной и ресурсосберегающей стратегией при лечении массовых случаев COVID-19 или других инфекционных заболеваний", – говорится в статье.

Авторы признают, что оптимальным является лечение всех подтвержденных случаев в изолированных палатах с отрицательным давлением внутри больниц, как это было во время вспышек коронавирусов SARS и MERS в странах Азии и на Ближнем востоке. Однако во время пандемии больничные койки быстро заканчиваются и может сложиться ситуация, когда больничные койки заняты пациентами с легкими симптомами, в то время когда растет количество заболевших, нуждающихся в кислородной поддержке или инвазивной вентиляции легких.

В Южной Корее первые подтвержденные случаи заболевания были выявлены еще 20 января. В течение первых 4 недель после этого коронавирус распространялся медленно – менее 100 подтвержденных случаев. Тогда все пациенты помещались в больничные изоляторы с отрицательным давлением.

Однако затем случилась вспышка заболевания и число пациентов резко увеличилось, превысив 5 тыс. человек. Большинство из этих случаев пришлось на один регион — Тэгу-Кёнбук. В короткий срок все больницы региона были переполнены, а имеющиеся ресурсы — исчерпаны. Это вынудило некоторых инфицированных оставаться дома, также был подтвержден случай смерти от COVID-19 вне больницы, когда пациент просто не дождался госпитализации.

Именно тогда было принято решение о создании сети Центров общественного здоровья — отдельных зданий, переоборудованных для госпитализации больных с легкими симптомами болезни, которым нужна изоляция и интенсивное наблюдение на случай ухудшения симптомов.

"Использование Центров имеет несколько преимуществ в сравнении с домашней изоляцией. Здесь возможна строгая изоляция с активным наблюдением за пациентами, также снижены риски при сборе вирусных образцов и снижена возможность перекрестных заражений", – сообщают исследователи.

По состоянию на 18 марта в стране (51,5 млн населения) действовали в общей сложности 12 CTC, и в ближайшее время планируется открытие новых в других регионах. В опубликованном исследовании сообщаются результаты работы одного из крупнейших корейских Центров общественного лечения Тэгу-Кёнбук 7.

Ранее здание было общежитием, принадлежащим частной компании. Как сообщают южнокорейские СМИ, ранее под подобные цели были переданы общежития и гостиницы компаний LG и Samsung.

Медицинский персонал Центра состоит из 7 терапевтов, 5 медсестер/медбратьев, 1 рентгенолога с оборудованием, 7 врачей общей практики, а также добровольцев, среди которых 12 медсестер/мебратьев и 12 помощников.

Врачи в Центре работают по двухсменной системе и отвечают за активное наблюдение за пациентами и забор образцов у них. Медсестры работают по трехсменной системе и оказывают врачам помощь.

Чистая зона, в которой работают медики, отделена от помещений, в которых находятся пациенты для предотвращения перекрестного заражения. При входе в зону пациентов медработники должны пользоваться средствами индивидуальной защиты – перчатками, респираторами, защитными очками и комбинезонами с капюшонами.

Пациентами было предписано оставаться в своих комнатах для предотвращения взаимного заражения. В зоне, отведенной пациентам, были сконструированы две изолированные комнаты для мобильного рентгенографического оборудования и кабинет врача, обследующего зараженных.

"Кандидаты на прием в CTC были люди с подтвержденными случаями COVID-19 и легкими симптомами заболевания. В Центрах не размещались пациенты с хроническими тяжелыми заболеваниями, такими как сердечная недостаточность или хронические заболевания почек, а также инфицированные с высокой температурой или одышкой, так как все они нуждались в более интенсивном медицинском вмешательстве. Принятые пациенты были обследованы на наличие хронических заболеваний", – говорится в статье.

Пациентам в возрасте 55 лет и старше при поступлении делали рентгенограмму грудной клетки, чтобы исключить бессимптомную пневмонию. Температура инфицированных, поступивших в CTC, измерялась два раза в день. Чтобы минимизировать контакт медперсонала с зараженными, пациентам предложили сообщать о температуре своего тела с помощью мобильного приложения. Им воспользовались более 80% пациентов. Тем же, кто не смог разобраться с приложением, предлагалось сообщать свои данные по телефону.

"Проводилось и симптоматическое лечение: пациентам выписывались жаропонижающие, но не назначались противовирусные препараты", – отмечается в статье.

В случае, если у пациентов ухудшались респираторные симптомы или появлялась лихорадка, им делали рентген грудной клетки и пульсоксиметрию. Пациенты переводились в обычные больницы, если у них были обнаруживали признаки пневмонии.

"Пациенты ежедневно сдавали анализы на вирус. Собирались образцы верхних дыхательных путей носоглоточными и ротоглоточными мазками, также использовался комбинированный ПЦР-тест rRT-PCR. Если тест давал отрицательный результат, то следующий делался через 24 часа. Если второй тест также давал отрицательный результат, пациент выписывался", – рассказывают медики.

В день открытия Центра 9 марта в нем разместили 309 пациентов с подтвержденным COVID-19, которые ранее оставались дома из-за нехватки больничных коек. У пациентов были различные симптомы, такие как кашель (50 пациентов, 16,2%), насморк (49 пациентов, 15,9%), выделение мокрот (39 пациентов, 12,7%), боль в горле (24 пациента, 7,8%) и дискомфорт в груди (12 пациентов, 3,9%). У 176 пациентов (57%) вообще не наблюдалось каких либо симптомов на момент поступления в CTC.

Южнокорейские медики отмечают, что у пациентов также наблюдались депрессия, тревога и бессонница, поэтому были введены удаленные консультации с психологами. Среди других необычных симптомов были зафиксированы кровотечение из носа и мышечные боли.

Также сообщается, что в первые 7 дней 7 пациентов (2,2%) пришлось перевести в обычную больницу из-за ухудшения их состояния.

Все пациенты проходили тесты на коронавирус через 3-4 дня после их поступления. Среди них у 101 пациента (32,7%) тест показал отрицательные результаты, из них у 69 пациентов повторное тестирование через 24 часа указало на отсутствие инфекции. Все они были выписаны домой, пробыв в изоляции в общей сложности 8-23 дня. Вторичный тест на вирус проводился через 8 дней после поступления, и 85 человек (27,5%) получили отрицательные результаты. Из них 38 (12,3%) пациентов получили последовательные отрицательные результаты и были выписаны в среднем через 18 дней (диапазон времени от 15 до 23 дней) после того, как им первоначально поставили диагноз.

Через две недели с момента первого приема пациентов, ни одного случае заражения медицинских работников зафиксировано не было.

"В учреждении не было системы кондиционирования воздуха с отрицательным давлением, и нам пришлось разделить чистую зону и отсек с пациентами, полагаясь на естественную вентиляцию. Также не было возможности строго соблюдать протоколы по предотвращению перекрестного инфицирования пациентов или загрязнения образцов для тестов из-за нехватки ресурсов. Фактически, значительное число пациентов изначально получили отрицательные результаты, но последующие тесты были положительными. Такие результаты могут быть связаны с периодами вирусной инфекции, но нельзя исключать возможность перекрестного заражения среди пациентов во время сбора образцов или из-за загрязнения самих образцов", – говорится в докладе, в котором отмечается, что медики меняли средства индивидуальной защиты один раз после выхода из зоны пациентов, а не после каждого контакта с заболевшими.

В статье отмечается, что после внедрения сети Центров CTC количество больных коронавирусом, которые были вынуждены изолироваться дома, сократилось с 3 тыс. до менее 300 человек к 18 марта.

"Критерии и методы скрининга, госпитализации и выписки пациентов разнятся между центрами, и приведенный пример отображает лишь общий подход к управлению CTC. В будущем полученные данные и опыт должны быть стандартизированы. Данные из других Центров, включая систему транспортировки пациентов с обостряющимися симптомами, должны быть всесторонне проанализированы, чтобы выяснить преимущества и проблемы в управлении пандемией COVID-19", – подытожили в исследовании.

В статье южнокорейские медики приходят к выводу, что сеть CTC позволила им вовремя оказывать помощь больным, у которых резко ухудшилось состояние, разгрузить инфекционные больницы, а также снизить темпы распространения коронавируса благодаря своевременной и полноценной изоляции заболевших.