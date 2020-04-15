Режим спецпропусков в Москве создал километровые пробки и очереди в метро

Первый день режима спецпропусков в Москве прошел не так задумывалось в мэрии, более этого, это признал даже сам мэр Сергей Собянин, заявив, что "Утром из-за проверочных мероприятий, проводимых ГУВД, в метро образовались очереди, что в нынешней ситуации очень критично".

Правда потом он отметил, что "очереди устранены. Работа нормализована. Но в дальнейшем надо будет переходить к автоматизированному контролю. Продумаем, как это сделать", однако фотографии со станций метро и с улиц Москвы свидетельствуют об обратном.

Регуляцию планировали вводить для социальной дистанции, но дистанцию в очередях никто не соблюдал, а пройти в метро можно было, только показав пропуск (с телефона или распечатанный) и паспорт. В итоге образовалась давка в невентилируемых переходах и полное отсутствие дистанции.

Москвичи в соцсетях описывали, как происходит процедура проверки: "полицейские проверяют пропуска на всех станциях московского метро. Так, на станции "Беломорская" всех пришедших проверяют двое сотрудников полиции: они смотрят паспорта в развернутом виде, а также вбивают код пропуска в планшет. Аналогичная ситуация наблюдается и на станции "Речной вокзал". В автобусах таких проверок пока нет. Пропускная способность - 4 человека в минуту", - пишут горожане в соцсетях.

А на подъездах к Москве образовались километровые пробки, в которых водители стояли по несколько часов. Более того, наравне с рядовыми водителями в пробках стояли и машины скорой помощи.

Пропуска ввели трех видов, пишет ТАСС:

- Рабочие пропуска. Они полагаются тем, чьи профессиональные обязанности не позволяют работать удаленно, а также курьерам. Число поездок и маршрут следования не ограничены, срок действия - до 30 апреля.

- Пропуска для посещения больниц и поликлиник. Они выдаются только на один день, но в течение одной недели их можно оформлять неограниченное число раз.

- Пропуска для поездок в личных целях (к примеру, на дачу, в гипермаркет, на вокзал). Они действуют в течение одного дня и получить их можно будет не чаще, чем два раза в неделю.

Все фото: ТАСС, соцсети

Напомним, число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 3 388 и сейчас составляет 24 490 человек в 84 регионах

Как ранее писал Фокус:

В подмосковном городе Химки образовалась 9-часовая пробка из машин скорой помощи, которые доставляли пациентов в клинический центр Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Первым в сеть попало видео, снятое якобы одним из сотрудников неотложной помощи, который рассказал, что доставлял больную женщину девять часов из-за образовавшихся пробок. На снятом видео также видна очередь из десятков машин.