Пустующее офисное здание переоборудовали в больницу на 580 коек всего за неделю

Огромный госпиталь на 580 коек был оборудован в пограничном китайском городе Суйфэньхэ на границе с Приморским краем России. Об этом пишет China Daily.

Медучреждение переоборудовали из пустующего офисного здания 13-этажного здания за шесть дней.

Работы начались 6 апреля, а сейчас госпиталь уже готов к приему пациентов. Власти Суйфэньхэ опасаются возникновения второй волны заражения коронавирусом из-за приезжающих в страну инфицированных лиц, в том числе граждан Китая, занимающихся бизнесом в России. Суйфэньхэ связывают тесные торговые отношения с Россией — на этой китайской территории разрешено свободное хождение российского рубля наравне с юанем.

Также специалисты из Пекина оборудовали в Суфэньхэ современную лабораторию, которая может делать по 1000 тестов на коронавирус в день.

Все фото: CCTV Asia Pacific

Государственные китайские СМИ отмечают, что Россия стала главным источником проникновения коронавируса в Китай. В последнее время вирус выявили у 408 граждан КНР, вернувшихся из РФ. Наибольшую угрозу, по мнению властей, представляют бессимптомные носители коронавируса — таких в Суйфэньхэ оказалось более ста из почти тысячи тех, у кого подтвердили или заподозрили вирус.

Сейчас город Суйфэньхэ с населением в 70 тысяч человек в отдаленной провинции Хэйлунцзян полностью закрыт, как ранее был закрыт Ухань. И сегодня там было зафиксировано 79 новых случаев "завезенного" коронавируса. Причем у 65 пациентов не наблюдается никаких симптомов.

Как ранее писал Фокус:

Россия стала главным источником проникновения коронавируса в Китай после того, как заболевание было обнаружено у 409 граждан КНР, возвратившихся из РФ. "Россия является последним примером неспособности контролировать распространение коронавируса через границы и может служить предупреждением для других", – говорится в сообщении.